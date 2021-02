Leise War Gestern – Podcast: Ferdy Doernberg (Axel Rudi Pell, Rough Silk, Ferdy Doernberg Solo)

Folge 21

Moin und juten Tach zur neunzehnten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Mit Ferdy Doernberg haben wir in der 21. Folge unseres Podcasts einen echten Musik-Tausendsassa am Mikrofon. In den Bands Axel Rudi Pell, Rough Silk und dem Ferdy Doernberg Solo Projekt ist er sowohl als Gitarrist und Keyboarder unterwegs, hat jedoch auch keine Angst vor dem Mikrofon oder vor gefühlt allen Arten von Instrumenten. Als Studiomusiker wirkte er (unter anderem) auf Platten von Accept, The Sweet, Tom Angelripper, Freedom Call, Masterplan, Destruction und Kärbholz mit und erzählt uns im Interview seine Meinung zur aktuellen Situation.

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian S. (Redakteur und Podcast-Moderator)

Dienstag, den 16.02.2021

