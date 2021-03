Das frisch unter Vertrag genommene Metalcore-Quartett Defocus veröffentlicht heute die erste Single / Video, Common Grave, von ihrem bevorstehenden Debüt In The Eye Of Death We Are All The Same, das am 2. Juli via Arising Empire veröffentlicht werden soll! In The Eye Of Death We Are All The Same wird als exklusives Pre-Order Bundle bei Impericon erhältlich sein.

