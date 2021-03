Axewitch: limitierte Vinyl Edition von „Out Of The Ashes Into The Fire“ wird am 30. April 2021 veröffentlicht

Am 30. April 2021 wird das neue Album der schwedischen Heavy Metal Band Axewitch – Out Of The Ashes Into The Fire via Pure Steel Records auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 16. April 2021. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, Bonus CD und insert auf Vinyl erscheinen.

Axewitch sind zurück! Die 1981 in Schweden gegründete Band wird vielen von Euch noch in guter Erinnerung sein. Kompromissloser 80er Metal war damals von Axewitch auf den zwischen 1982 and 1985 veröffentlichten Alben zu hören und ist es immer noch. Das neue Album Out Of The Ashes Into The Fire hört sich so an, also ob zwischen 1985 und heute keinerlei Zeit vergangen ist. Das was da aus den Lautsprechern kommt ist 1985….und trifft auf die geneigten Ohren von 2021!

Wirklich nichts hat sich verändert, bis auf den druckvolleren und transparenteren Sound, der natürlich mit der fortgeschrittenen Technik zu tun hat. So klar und heavy klangen Axewitch noch nie. Damit ist das Album natürlich nicht nur für 80er Fans sondern auch für den Zuhörer interessant, der auf klanglich beste Ergebnisse steht!

Tracklist:

Seite A

1. The Pusher

2. In Pitch Black Darkness

3. Dues To Pay

4. Let Sleeping Dogs Lie

5. Boogie Of Death

Seite B

6. Losing You

7. Going Down

8. The Healer

9. Lie To Me

10. Violator

Spielzeit: 49:12 min

Line-Up:

Anders Wallentoft – Gesang, Keyboards

Magnus Jarl – Gittare

Mikael A Deild – Gitarre

Björn Hernborg – Bass, Vocals

Mats Johanson – Schlagzeug