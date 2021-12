Amorphis: kündigen neue, ab sofort vorbestellbare »On The Dark Waters«-7″ an

Mit dem herrlich melodischen The Moon haben die nordischen Metalgiganten Amorphis kürzlich den ersten Vorboten ihres am 11. Februar 2022 via Atomic Fire erscheinenden Studioalbums Halo enthüllt. Um ihren Fans die Wartezeit bis zu dessen Veröffentlichung noch etwas zu verkürzen, haben sie nun den Vorverkauf einer neuen 7″, die den Namen der zweiten Singleauskopplung, On The Dark Waters, trägt und zudem ab demselben Tag erhältlich sein wird (VÖ: 28. Januar 2022), gestartet. Sichert Euch diese jetzt hier: https://shop.atomicfire-records.com/product/43160/on-the-dark-waters-blue-white-vinyl.

On The Dark Waters (blau/weiße 7″-Vinylsingle) – Tracklist:

A-Seite: On The Dark Waters

B-Seite: We Accursed (live)

Des Weiteren haben Amorphis den ersten Teil einer Dokumentation, die Einblicke in die Studioarbeit für Halo gewährt, online gestellt. Seht Euch hier auf YouTube an, wie Schlagzeuger Jan Rechberger über seine Aufnahmen, in deren Rahmen er u.a. mit Oskari Auramo zusammengearbeitet hat, spricht:

Jan bezieht Stellung: „Aufgrund der Covid-Situation ist die Produktion dieses Mal natürlich etwas anders abgelaufen; alles musste aus der Entfernung geregelt werden, sodass Jens [Bogren; Produzent] nicht ständig vor Ort war, um uns in den Hintern zu treten. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass das Endergebnis von besserer Langzeitwirkung als unsere Platten der letzten Jahre ist, was insbesondere auf der nochmals gesteigerten Progressivität und Unvorhersehbarkeit beruht: Die Songs sind länger und sogar noch eine Spur härter, wie ich finde, sowie rhythmisch interessanter und kantiger.“

ICYMI: Schaut euch Amorphis‘ brandneues Musikvideo zu The Moon, das in Zusammenarbeit mit Patric Ullaeus (rEvolver Film) entstanden ist, hier auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=EU5A5nqojYo.

Bestellt das Werk physisch vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder bestellt es digital vor, um The Moon sofort zu erhalten: https://music.atomicfire-records.com/halo.

Halo wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-DIGIPAK

– 2LP IN GATEFOLD:

• schwarz

• Picture

• gold (Großhandels-exkl.)

• rot (US-exkl.)

• blau-marmoriert (Bandshop-exkl.)

• gelb/blau-marmoriert (Atomic-Fire-exkl.)

• orange-marmoriert (Napalm-Records- & UK-excl.)

• rot/blau-marmoriert (Levykauppa-exkl.)

• weiß/blau-marmoriert (EMP- + US-exkl.)

– BOXSET (inkl. 2LP, exkl. »Live In Europe 2018-2019«-Bonus-CD, Flagge, Slipmat und Button):

• weißes Vinyl

• grün/blau-marmoriertes Vinyl (Atomic-Fire-exkl.)

• silbernes Vinyl (EMP-exkl.)

– KASSETTE (Levykauppa-exkl.)

Amorphis live:

01.03. RU Moscow – GlavClub

02.03. RU St. Petersburg – Cosmonavt

04.06. FI Rockfest – Hyvinkää

18.06. CH Pratteln – Z7 Wild Dayz

19.06. BE Dessel – Graspop Metal Meeting

24./25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

01. – 03.07. FI Helsinki – Tuska

07. – 10.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

08.07. BG Chelopech – Wolf Fest

28. – 30.07. FI Kuopio – Kuopiorock

05.08. FI Pori – Porispere

06.08. FI Jämsä – Himos Metal Festival

17. – 20.08. DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

