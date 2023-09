Suffocation: kündigen neues Album „Hymns From The Apocrypha“ + Video zur neuen Single „Seraphim Enslavement“ an

Die New Yorker Death-Metal-Legenden Suffocation veröffentlichen ihr neuntes Album Hymns From The Apocrypha am 3. November über Nuclear Blast. Der Nachfolger von …Of The Dark Light (2017) und die erste Veröffentlichung mit dem neuen Sänger Ricky Meyers treibt die Band bis an die Grenzen des Extremen und ist das bisher wohl am stärksten klingende und klangvollste Album der Gruppe. Suffocation haben die Perfektion des Death Metal erreicht.

Gestern lieferte die Band ihren Fans mit dem grausamen Track Seraphim Enslavement einen ersten Vorgeschmack auf das Album. Das bedrohliche Musikvideo wurde von Tom Flynn gedreht und geschnitten, das Charakterdesign stammt von Kyle Monroe und ist die perfekte visuelle Ergänzung zu Ricky Myers‚ monströsem Gesang.

Derek Boyer kommentiert: „Dies ist mein fünftes komplettes Studioalbum mit Suffocation und dieses Album ist echt krank geworden! Es enthält all die brutalen, technischen, chaotischen Wendungen, die man von Suffocation erwartet, plus neue Elemente, die außerhalb des normalen Bereichs liegen, die man erwarten würde. Dies ist der zweite Versuch der Zusammenarbeit mit Christian Donaldson (der Live In North America abgemischt und gemastert hat) und er hat mit diesem Album einen absoluten Killer geschaffen!!! Wir können es kaum erwarten, diese Songs auf die Bühne zu bringen und alles zu zerstören, was sich uns in den Weg stellt!“

Ricky Myers erklärt: „Wir sind begeistert, unser 11. Album Hymns From The Apocrypha zu veröffentlichen, ein kreativ komponiertes Werk, das unseren Musikstil mit lyrischer Tiefe und aufwändigem Artwork verbindet. Dieses Album ist ein Beweis für unsere Hingabe zu brutaler Musik, die wir im Video zu unserer Single Seraphim Enslavement zeigen, einer visuellen Reise, die das Konzept des Albums ergänzt.“

Seht euch das Musikvideo zu Seraphim Enslavement hier an:

Stream der neuen Single Seraphim Enslavement hier:

https://suffocation.bfan.link/sesg

Hymns From The Apocrypha vorbestellen/vorab speichern, hier:

https://suffocation.bfan.link/hftaa

Hymns From The Apocrypha – Tracklisting:

1. Hymns From The Apocrypha

2. Perpetual Deception

3. Dim Veil Of Obscurity

4. Immortal Execration

5. Seraphim Enslavement

6. Descendants

7. Embrace The Suffering

8. Delusions Of Mortality

9. Ignorant Deprivation

Suffocation

Hymns From The Apocrypha

Release-Datum: 03 November 2023

Hymns From The Apocrypha wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Juwel

– Vinyl

– Braun mit weißen Sprenkeln

– Weiß mit brauner Corona (exklusiv für Mailorder, limitiert auf 600 Stück)

– Kassette

– Rauchige Tönung (Band-exklusiv, limitiert auf 200)

– Gold (exklusiv im Versandhandel, limitiert auf 500 Stück)

Suffocation hat exklusives Hymns From The Apocrypha-Merchandise, erhältlich unter:

www.nightshiftmerch.com/collections/suffocation.

Suffocation haben etwa eineinhalb Monate gebraucht, um Hymns From The Apocrypha aufzunehmen. Sie verschanzten sich im InLine Studio von Hobbs und Boyer in Long Island. Das Duo produzierte und co-produzierte mit Christian Donaldson (Beneath The Massacre, Ingested), der auch für den Mix und das Mastering wieder engagiert wurde, wobei Dominic Grimard (Cryptopsy, Shadow Of Intent) assistierte. Mit dem atemberaubenden Cover des griechischen Illustrators Giannis Nakos von Remedy Art Design (Vomitory, The Crown) ist Hymns From The Apocrypha typisch Suffocation. Es ist kompromisslos brutal, künstlerisch mutig und klanglich schwer. Es ist klar, dass Suffocation zu ihrem 35-jährigen Bestehen auf dem Höhepunkt ihres Könnens sind. Death Metal or die!

Darüber hinaus kündigten Suffocation ihre umfangreiche Hymns From The Apocrypha European Tour 2024 mit Sanguisugabogg, Enterprise Earth und Organectomy an. Die Tour mit 31 Terminen beginnt am 24. Januar in Dortmund und wird in Barcelona, Wien und Kopenhagen Halt machen, bevor sie am 25. Februar in Antwerpen zu Ende geht.

Terrance Hobbs erklärt: „Wir freuen uns riesig, euch alle bei der Hymns From The Apocrypha European Tour 2024 wiederzusehen. Wir haben ein vollgepacktes Line-Up mit den fantastischen Sanguisugabogg, unseren Freunden Enterprise Earth und der krachenden Organectomy! Wir kommen, um euch in den Dreck zu stampfen und euch ernsthaften amerikanischen Death Metal um die Ohren zu hauen – ich hoffe, wir sehen alle Death Metal-verseuchten Freaks in der Pit!“

Der Ticketverkauf für die Tour beginnt am Freitag, den 15. September 2023 um 11:00 Uhr MESZ | 10:00 Uhr UK-Zeit.

Kauft eure Tickets hier: https://lnk.to/SUFFOCATION-EU2024

Bestätigte Termine für Suffocations Hymns From The Apocrypha European Tour 2024 sind:

26.01.24 DE Dortmund – Junkyard

27.01.24 FR Paris – Petit Bain

28.01.24 FR Toulouse – Le Rex

29.01.24 ES Bilbao – Stage Live

30.01.24 ES Madrid – Mon Live

31.01.24 ES Barcelona – Salamandra

01.02.24 FR Lyon – MJC Ô Totem

02.02.24 CH Aarau – KiFF

03.02.24 IT Milan – Legend Club

04.02.24 AT Salzburg – Rockhouse

05.02.24 HU Budapest – Dürer Kert

06.02.24 AT Vienna – Viper Room

07.02.24 DE Munich – Backstage

08.02.24 DE Karlsruhe – Die Stadtmitte

09.02.24 DE Frankfurt – Das Bett

10.02.24 NL Drachten – Drachten Deathfest

11.02.24 DE Hannover – Faust

12.02.24 DK Copenhagen – Pumpehuset

13.02.24 DE Hamburg – Logo

14.02.24 PL Poznań – 2Progi

15.02.24 CZ Prague – Futurum

16.02.24 DE Chemnitz – AJZ

17.02.24 DE Berlin – Hole44

18.02.24 NL Tilburg – Poppodium 013

19.02.24 UK Bristol – The Fleece

20.02.24 UK Birmingham – Asylum

21.02.24 UK Glasgow – Slay

22.02.24 UK Manchester – Club Academy

23.02.24 UK London – O2 Academy Islington

24.02.24 UK Southampton – The Loft

25.02.24 BE Antwerp – Zappa

Suffocations – Line-Up:

Terrence Hobbs | Gitarre

Derrek Boyer | Bass

Eric Morotti | Schlagzeug

Charlie Errigo | Gitarre

Suffocations | Gesang

Suffocations online:

www.facebook.com/suffocation

www.instagram.com/suffocationofficial