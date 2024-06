Awake The Dreamer: veröffentlichen neue Single/Video „Violence“

Die schwedische Heavy-Band Awake The Dreamer fesselt die Hörer mit ihrer neuesten Single Violence, die jetzt über Arising Empire erscheint.

Der Song handelt von inneren Kämpfen und emotionalem Aufruhr und schildert die Geschichte, wie man von der Wut eines anderen umgarnt wird und die stillen Kämpfe, die darauf folgen.

Musikalisch verbindet Violence eindringliche Melodien mit kraftvollen Riffs und dynamischen Vocals, die die Intensität der beschriebenen Gefühle widerspiegeln. Der Track unterstreicht die Auswirkungen von unausgesprochener Wut und den unerbittlichen Druck, den sie erzeugt, und zeigt die Fähigkeit der Band, melodische Elemente mit roher Post-Hardcore-Energie zu verschmelzen.

Jetzt Violence hier anschauen:

Violence ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar. Diese kraftvolle Hymne ist ein Muss und festigt Awake The Dreamers Platz in der Szene.

Streamt Violence hier: https://arisingempire.com/violence

Erlebt Awake The Dreamer live an folgenden Terminen:

Dead by April – The Affliction Europe Tour 2024

Special Guests: All Faces Down, Our Mirage, Dead Like Juliet, Awake The Dreamer

13.10.24 AU Wien @ Flex

Mehr:

12.10.24 AT Vorchdorf @ Metalnight Outbreak Festival

Die Geschichte von Awake The Dreamer führt uns zurück ins Jahr 2015, als die in Stockholm ansässige Melodic Post-Hardcore/Metalcore-Band von Freunden aus Kindheit und Highschool gegründet wurde. Seit der Veröffentlichung ihrer EP Grow im Jahr 2016 war die Band in ganz Europa und Asien auf Tour, neben Bands wie Ice Nine Kills, Northlane, Adept und Crystal Lake, um nur einige zu nennen.

Im September 2019 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Damaged Souls über Arising Empire. Eine 10-Track-Einführung in harten, melodischen Post-Hardcore/Metalcore, die auch Features von Robert Ljung (Adept) in Vigilant und Ryo Kinoshita (Crystal Lake) in Atmosphere enthält.

„Being a smaller band that didn’t even have an album out by the time we had toured Europe and Asia quite finally caught up to us and then the pandemic hit. Like that wasn’t enough, we unfortunately had former members leaving the band, so it became natural for us to just start from scratch in order to re-develop a new sound. A sound which we are really happy and proud of. It feels great to start releasing music again and we are really excited to be back again“

Awake The Dreamer sind:

Max Andrén | Gesang

Victor Sandberg | Gitarre

Johan Norsander | Gitarre

Awake The Dreamer online:

https://www.facebook.com/awakethedreamerofficial

https://www.instagram.com/awakethedreamer

https://awakethedreamer.se