Vanish: veröffentlichen am 05.03.2026 den digitalen Live-Dreierpack „Live In Solace“

Vanish, wo die Musik wirklich lebt: auf der Bühne

Live In Solace ist der erste Live-Release von Vanish und fängt die rohe Energie und emotionale Intensität der A Hint Of Solace-Tour (2023–2025) ein – Momente, in denen Musik das Publikum vereint. Aufgenommen während ausgewählter Shows dokumentiert die EP eine besondere Verbindung. Zu hören ist Vanish in Reinform: frei von Studio-Perfektion, keine Korrekturen, keine Nachbearbeitung. Nur pure Energie – so, wie sie in diesem Moment entstanden ist.

Für langjährige Wegbegleiter ist Live In Solace ein Fest. Für neue Hörer eine Einladung, Vanish in ihrer unverfälschten Live-Form zu entdecken. Die EP ist eine Hommage an das Erlebnis einer Liveshow – und an die Fans, die diesen Moment unvergesslich machen.

Live In Solace – ab 5. März – streamen und das Live-Video zu Act/Live/Resolve erleben – tauche ein in die Welt von Vanish auf der Bühne. Live In Solace ist mehr als ein Release – es ist ein Statement: Hier erwacht die Musik zum Leben.

Die EP markiert nach einer energiegeladenen Live-Phase den Beginn eines neuen Kapitels – ein neues Album, welches natürlich auf El Puerto Records erscheinen wird.

Vanish haben sich im Jahr 2000 gegründet und seither drei Alben veröffentlicht.

Seitdem waren sie u.a. Queensrÿche, Michael Schenker, Rage, Ross The Boss oder Brainstorm auf Tour und sind auch auf Festivals wie dem Rock Of Ages (DE), Rock The Ring (CH) oder Baltic Open Air (DE) bekannt.

Tourdates:

Mar. 14, 2026 Härter.Lauter.Live Geislingen An Der Steige, Germany

Mar. 21, 2026 Mammut Festival 2026 Königsbrunn, Germany

May. 9, 2026 This is Heavy Metal IV Mackendorf, Germany

Oct. 24, 2026 Metal im Adler Horb Am Neckar, German

Line-Up:

Bastian Rose – Vocals, Keys

Ralf Nopper – Drums

Philipp Schönle – Guitars

Andreas Armbruster – Bass

Ben Galster – Guitars