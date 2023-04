Die Power Metal Band Vanish aus Stuttgart hat am 31. März 2023 ihr viertes Studioalbum A Hint Of Solace auf dem Label El Puerto Records veröffentlicht. Mit einer Spielzeit von 47:52 Minuten präsentieren sie anspruchsvollen Power Metal, der auch Elemente von Prog und Thrash Metal enthält, dabei jedoch nicht auf harmonische Melodien und atmosphärische Grooves verzichtet. Ein wahrer Mix aus den Bands wie Brainstorm, Nevermore, Civil War oder Astral Doors. Bastian Rose, Sänger und Keyboarder der Truppe, zeigt auf diesem Album sein volles Können und präsentiert seine beeindruckende Stimme. Für einen noch unbekannteren Act können die Deutschen auf einen wirklich starken Sänger setzten, der alle Gesangsfarben nicht nur zu hundert Prozent beherrscht, sondern auch die Emotionen auf den Hörer übertragen kann. Die fünf Musiker aus dem Süden der Republik klingen skandinavisch und lassen ihre Einflüsse aus dem Norden in A Hint Of Solace einfließen.

Vanish wurden im Jahr 2000 gegründet und haben seitdem an vielen Auftritten und Alben geschrieben. A Hint Of Solace ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Erfahrung und zeigt das musikalische Potenzial der fünf Protagonisten. Trotz der großen Konkurrenz schaffen sie es, im großen, progressiven Power Metal Teich nicht unterzugehen und eigene Ansätze zum Tragen zu bringen. Basierend auf den griffigen Gitarrenriffs, treibenden Drums und Basslines sowie dem unverkennbaren Gesang von Bastian Rose, geben Vanish ordentlich Gas und müssen sich maximal vorwerfen lassen, nicht noch mehr Höhepunkte in Form von Soli oder auch Refrains platziert zu haben. Die Lyrics sind tiefgründig und haben eine Botschaft, die in jeder Zeile zu spüren ist. Hört am besten selber mal in die acht neuen Stücke, die viele Facetten aufzeigen. Selbst im Balladenmodus wie bei The Crossing funktioniert das Kollektiv und zeigt keine Schwächen auf.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Vanish – A Hint Of Solace in unserem Time For Metal Release-Kalender.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen