Nasty: veröffentlichen “Declaring War (2023)”

Declaring War (2023) ist eine Neuaufnahme eines klassischen Fan-Lieblings, dem Nasty einen frischen Ansatz geben wollten. Den Song findet man auf allen digitalen Plattformen und einen Visualizer hier:

“An oppressed culture on the rise“, kommentiert die Band. “This single is fast and very heavy hitting.”

Die Schwergewichte tourten kürzlich zusammen mit Dying Fetus, Cabal und ihren Labelkollegen Frozen Soul durch Europa. Hier könnt ihr den Livebericht unseres Time For Metal Redakteurs Lommer vom Konzert in Hannover nachlesen.

Weitere Neuigkeiten folgen in Kürze!