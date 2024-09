Vanish: verlängern die „A Hint Of Solace“ Tour

Die Feier geht weiter. Die schwäbischen Power Metaller Vanish verlängern im Herbst ihre A Hint Of Solace Tour um mehrere CLub- und Festivalauftritte! Wer sie bislang verpasst hat, bekommt diesem Herbst noch mal die Chance auf kraftvollen Powermetal mit einer herausragenden Stimme!

Gleichzeitig feiert die Band auch das einjährige Jubiläum ihres Albums A Hint Of Solace.

Zu diesem Anlass gibt es über den El Puerto Shop eine besondere Preisaktion für die CD und die LP.

Die limitierte Sonderbox war in kürzester Zeit ausverkauft, also ranhalten!

vanish.epr.rocks

CD Digipak EUR 9,90

Blue marbled Vinyl EUR 19,90

Tracklist:

1. Crowdpiercer

2. Walk With Me Through Fire

3. Act/Live/Resolve

4. The Crossing

5. Voyage In Suffering

6. Black Elation

7. As Though The Dead Are Here

8. A Hint Of Solace

Vanish haben sich im Jahr 2000 gegründet und seither drei Alben veröffentlicht.

Seitdem waren sie u.a. Queensrÿche, Michael Schenker, Rage, Ross The Boss oder Brainstorm auf Tour und sind auch auf Festivals wie dem Rock Of Ages (DE), Rock The Ring (CH) oder Baltic Open Air (DE) bekannt.

Tourdates:

21.09.2024 – Upper Saw Festival, Dotternhausen

12.10.2024 – BB Rocks Festival, Böblingen

19.10.2024 – Autumn Metal Fest, Radolfzell

25.10.2024 – B-Hof, Würzburg

26.10.2024 – Heavy Halloween, Kirchdorf

16.11.2024 – Fenixx Fest, Kichheim/Teck

21.12.2024 – Marmorwek, Horb a.N.

29.03.2025 – Still Unterground…? Festival, Frankfurt a.M.

Line-Up:

Bastian Rose – Vocals, Keys

Ralf Nopper – Drums

Philipp Schönle – Guitars

Andreas Armbruster – Bass

Ben Galster – Guitars

More Info:

www.vanish-metal.com

www.facebook.com/vanishmetal

vanish.epr.rocks