Vanish: präsentieren das erste Video „Crowdpiercer“ vom neuen Album „A Hint Of Solace“

Die Stuttgarter Modern Power Metaller von Vanish werden am 31.03.2023 ihr fünftes Album A Hint Of Solace via El Puerto Records veröffentlichen. Nun wird es Zeit für die erste Single. Daher feiert der Opener des Albums Crowdpiercer seine Videopremiere.

Klassische Metal-Trademarks kombiniert mit innovativen Elementen schaffen einen starken neuen modernen Power Metal Sound. Auch das aktuelle Album A Hint Of Solace liefert mit seinen acht Songs Trost in schwierigen Zeiten: hymnische Refrains, Riffs voller Power abgerundet in einem modernen Soundgewand. Die erste Single des Albums Crowdpiercer illustriert diese perfekte Symbiose aus Power, Mitsingbarkeit und Tiefgang. Deswegen ist der Song auch als erstes Video erschienen:

Zudem gibt die Band bekannt, dass sie am 14.04.2023 (Kaminwerk Memmingen) Brainstorm und Rage im Zuge der Brainrage-Tour supporten wird. Weitere Live-Gigs sind in Vorbereitung, mehr News dazu folgen in Kürze.

Hymnische Refrains, kraftvolle Riffs und ein bombastischer Sound – Das sind Vanish 2023!

A Hint Of Solace Tracklist

1. Crowdpiercer

2. Walk With Me Through Fire

3. Act/Live/Resolve

4. The Crossing

5. Voyage In Suffering

6. Black Elation

7. As Though The Dead Are Here

8. A Hint Of Solace

Vanish Line-Up:

Philipp Schönle – Guitar

Andreas Armbruster – Bass

Bastian Rose – Vocals, Keys

Ralf Nopper – Drums

Ben Galster – Guitar, Screams

Vanish

Facebook

Website