Interview mit Laura Cox zu ihrem neuen Album „Head Above Water“, das am 20.01.2023 erschien

Artist: Laura Cox

Herkunft: Frankreich, England

Genre: Rock, Blues Rock

Link: https://www.lauracoxmusic.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Laura Cox

Gitarre – Mathieu Albiac

Im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Albums Head Above Water (Review hier) von Laura Cox gab es die Möglichkeit, ihr ein paar Fragen zu stellen. Bereitwillig beantwortete sie diese und gibt uns so einen weiteren Einblick in ihr Schaffen. Aufgrund terminlicher Herausforderungen haben wir uns für ein Interview per Mail entschieden. Zunächst die deutsche Übersetzung und im unteren Teil das englische Original.

Time For Metal / Kay

Welche musikalischen Einflüsse spiegeln sich in deiner Musik wider?

Laura Cox

Im Laufe der Jahre hat sich das geändert. Zunächst waren da die Legenden des Classic und Hardrock. Um nur einige zu nennen, sind da Guns n‘ Roses, AC/DC und Aerosmith. Inzwischen tendiere ich mehr zu neueren Bands wie den Rivals Sons, Blues Pills, Tyler Bryant And The Shakedown, Black Stone Cherry. Ich bin, was das angeht, wesentlich offener geworden und freue mich, dass es viele junge Rockmusiker gibt, die uns hoffen lassen, dass Rock ’n‘ Roll eine Zukunft hat.

Time For Metal / Kay

Sind es eher die britischen oder die amerikanischen Bands, die dich beeinflussen?

Laura Cox

Ich glaube, es sind eher die amerikanischen Bands bzw. Gitarristen, denn ich mag auch die Einflüsse von Countrymusik, die ja nun meist in der amerikanischen Musik verwurzelt ist. Dabei habe ich aber keine Idole mehr. Als ich begann, Musik zu machen, war das noch anders und ich stand auf Slash, Bonamassa oder Mark Knopfler. Heutzutage sehe ich sie mehr als Inspiration an. Sie haben einfach dafür gesorgt, dass ich zu der Gitarristin geworden bin, die ich heute bin.

Time For Metal / Kay

Wenn man sich mit deiner Karriere befasst, sieht man, dass du gerade in den sozialen Medien große Erfolge verzeichnest. Hat das Einfluss auf das Veröffentlichen von physikalischen Tonträgern?

Laura Cox

Es ist schwierig zu beantworten, inwieweit sich das auf den Verkauf auswirkt. Ich glaube schon, dass es hilft, denn ich habe eine gute Plattform, um meine Musik zu promoten. Ich bin der Überzeugung, dass sich beide Seiten ergänzen. Die virtuelle Welt pusht die Reale und auch andersherum klappt das gut.

Time For Metal / Kay

Und was ist für dich das Wichtigste? Der Erfolg auf YouTube und anderen ähnlichen Plattformen oder der Verkauf haptischer Tonträger?

Laura Cox

In der Vergangenheit habe ich das Virtuelle vernachlässigt, da ich viel mit meiner Band unterwegs war und das priorisiert habe. Dieses Jahr versuche ich da eine bessere Balance hinzubekommen und möchte gerade im Internet präsenter auftreten. Beide Seiten sind für mich wichtig und ich sollte keines vor das andere stellen. Aber es ist schon einfacher, sich auf YouTube zu verwirklichen, denn da ist keiner, der dir sagt: Das machst du nicht richtig oder du bist nicht fleißig genug.

Time For Metal / Kay

Zurück zur Platte. Der Song Head Above Water vermittelt ja eine bestimmte Message. Gilt das für die anderen Songs auf der Scheibe ebenfalls, oder werden einfach nur Geschichten erzählt?

Laura Cox

Das ist unterschiedlich. Die meisten haben jedoch einen ernsten Hintergrund, wobei ich schon darauf geachtet habe, den Inhalt etwas vage und interpretierbar zu halten. So können sich die Zuhörer eher mit dem, was ich sage, identifizieren. Insgesamt ist dieses Album persönlicher als die Vorherigen. Ich war immer etwas übervorsichtig mit persönlichen Inhalten, wobei ich mich aber gefragt habe, ist es nicht auch der Sinn von Musik, etwas von sich selbst mit den Zuhörern zu teilen?

Time For Metal / Kay

Das verstehe ich und kann das nachvollziehen. Gerade in den ruhigeren Songs kommt das gut rüber. Findest du eher diese Stücke gut oder bevorzugst du die schnellen, rockigen?

Laura Cox

Das ist witzig, ich denke, dass die Ruhigeren eher meine Favoriten sind. Ich denke, das liegt daran, dass sie persönlicher sind und es inspiriert mich, wenn ich über traurige Begebenheiten oder auch düstere Atmosphären singe. Diese ruhigen Stücke sind ein wichtiger Bestandteil des Albums und geben dem Ganzen mehr Tiefe.

Time For Metal / Kay

Frauen haben es auch heutzutage nicht immer leicht im Musikgeschäft, auch wenn sie häufig talentierter, musikalischer und oftmals auch wesentlich hübscher sind als ihre männlichen Kollegen. 😉 Meist sind sie häufiger am Mikro zu sehen als an der Gitarre. Bist du so eine Art Vorbild, dass es auch anders geht?

Laura Cox

Früher glaubte ich noch, dass es egal ist und Musik geschlechtslos sei. Die Wahrheit ist aber, sie sollte neutral sein, ist es aber nicht. Deshalb glaube ich, dass ich diese Rolle einnehmen muss, um gerade junge Frauen zu ermutigen, sich auf die Bühne zu stellen und auch die elektrische Gitarre zu spielen. Einige brauchen ein Vorbild und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, das etwas auszubalancieren, dann ist das ein Gewinn für uns alle.

Damit endet das Interview mit Laura Cox. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und viel Erfolg mit der neuen Scheibe.

Englische Originalversion:

Time For Metal / Kay

What are your musical influences?

Laura Cox

They varied over the years. I started with the legends of classic rock / hard rock, like Guns n‘ Roses, AC/DC, Aerosmith, etc. Now I tend to listen to more recent music, like Rivals Sons, Blues Pills, Tyler Bryant and the Shakedown, Black Stone Cherry. I’m a bit more open-minded than before, and I’m really glad there are a lot of young rockers out there, giving hope for the future of Rock n‘ Roll.

Time For Metal / Kay

What are your musical idols? American or British origin?

Laura Cox

I think I mostly listen to American bands/guitarists, especially because I love the countryside of rock too, and this is American for the main part. I wouldn’t say I have idols. Of course, when I started guitar, I was idolizing some guitar heroes, like Slash, Bonamassa, or Mark Knopfler, but now I see them more as sources of inspiration. They brought so many things to my musical education and made me the player I am right now.

Time For Metal / Kay

You’ve already had great success in social media. Does that have an effect on the physical releases?

Laura Cox

It’s hard to say, as we don’t really know how much it can affect sales. I’m sure it’s helping in a way, because I have a good platform to advertise my music, both for my YouTube content and my band content. I think everything is linked: the virtual world is pushing the real world, and vice versa.

Time For Metal / Kay

What is more important for you: Success via YouTube or similar channels, or the sale of records?

Laura Cox

I tended to neglect my YouTube channel these past years because I was on tour a lot with my band, and decided to prioritize this aspect of my life. This year, I really want to find a better balance and be more present on the internet. Both are essential for me, and I shouldn’t put one before the other … It’s just easier to get carried away on YouTube and postpone all the time because there’s nobody to tell me if I’m doing this wrong or being too lazy!

Time For Metal / Kay

Head Above Water conveys a certain message. Are all the songs so profound, or do they simply tell a story?

Laura Cox

It depends on the songs. Most of them convey a strong message, but I decided to leave the topic a bit vague and wide so that people could identify with what I was singing. Overall, this album is more personal than the previous ones. I’ve always been scared of putting myself into the songs until now, and then I thought, what’s the point of music if you’re not really sharing a bit of yourself with the listeners?

Time For Metal / Kay

On the new record, I like especially the quieter songs. Do you like them too, or are you more into rock?

Laura Cox

It’s funny because I think the softer songs are my favorites! Maybe because they are the most personal, and I get inspired easier when I’m singing about sad topics or darker atmospheres. These songs have definitely an important spot on this album and add a bit more depth to the final result.

Time For Metal / Kay

Women still don’t have it easy in the music business, even though they are often more talented, more musical, and also prettier than their male colleagues 😉 Women are more likely to be at the microphone than at the guitar. Do you have some kind of role model function?

Laura Cox

I used to think it didn’t matter, that music was not about gender. The truth is that it shouldn’t be about gender, but unfortunately, it is. That’s why I’m taking this role more and more seriously, so that some young girls and women can maybe identify a bit with me and see themselves on stage, playing electric guitar. Some of them need a role model, and if I can help in any way, to make this world more balanced, this is the biggest reward.