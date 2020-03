Russisch Roulette: machen aus der Not eine Tugend

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff, die Bevölkerung befindet sich in Quarantäne und das öffentliche Leben steht still. Stillsitzen – für Freunde der harten Musik, fast unmöglich, doch Konzerte finden nicht statt und die Vernunft sagt, besser doch auf der Couch hocken. Auch viele Bands und Musiker befinden sich derzeit in Quarantäne und setzen dennoch alle Hebel in Bewegung, um euch die tägliche Dosis Krach zu liefern. Nachdem der Singer/Songwriter James Blunt damit begonnen hat und ein Geisterkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie gespielt und gestreamt hat, tun es ihm jetzt eine ganze Reihe von Musikern und Bands gleich. So gibt es am kommenden Wochenende gleich eine ganze Reihe von Livestreams, die ihr euch direkt von zu Hause aus reinziehen könnt, und mittlerweile ist auch für fast jeden Geschmack etwas dabei. Dabei präsentieren sich z.B. am Samstag Corvus Corax, Hämatom, Die Grüne Welle, Necrophobic, Vanish, Stillbirth, Kadavar, Krawallbrüder … und einige mehr. Auch die Rostocker Jungs von Russisch Roulette schließen sich nun an und schicken euch eins ihrer Konzerte direkt auf die heimische Couch. Das Trio zockt eingängigen und energiegeladenen Punkrock mit verschiedensten musikalischen Einflüssen und wird euer Wohnzimmer in eine Pogo-Stube verwandeln. Das Ganze wird am morgigen Freitag (20.03.) um 21:00 Uhr und auf Facebook und Instagram zu sehen sein.

Hier das Statement der Band:

Moin Leute,

Aufgrund der derzeitigen Situation wurden und werden immer mehr Konzerte, Partys und öffentliche Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.

Wir wollen aus der Not eine Tugend machen und haben uns überlegt, wenn ihr schon nicht auf Konzerte gehen könnt/dürft, bringen wir ein Konzert direkt zu euch nach Hause. Und zwar via Live-Stream über FB und/oder Instagram.

Ob es Unplugged oder mit Strom stattfindet, wissen wir selbst noch nicht, da überraschen wir euch und uns 😊🥳

Lasst euch von uns infizieren 🔥

Den genauen Termin geben wir Zeitnah bekannt 😉

Bis dahin

RR

***ACHTUNG VORVERLEGT***

Aus organisatorischen Gründen haben wir unser Live-Stream-Konzert auf Freitag, den 20.03. um 21 Uhr vorverlegt 😉

So können wir also gemeinsam ins Wochenende starten