Ironflame: spielen Online-Konzert gegen Corona-Langeweile

Die Liste der Bands, die ihre Fans trotz Coronavirus per Livestream-Konzerten unterhalten, ist mittlerweile ziemlich lang. Das Spektrum umfasst vom Hardrock bis Death Metal und von Deutschrock bis hin zu mittelalterlichen Klängen die komplette Palette. Nun kommen am Wochenende auch die Freunde von klassischem US-Metal auf ihre Kosten, denn die US-Band Ironflame wird am morgigen Freitag (20.03.) euer heimisches Wohnzimmer rocken. Hinter der Band steckt niemand Geringeres als der Multi-Instrumentalist Andrew D`Cagna, der sich für das Liveprogramm natürlich die entsprechende Verstärkung ranholt. Starten tut das Ganze um 9:30PM EST, was 21.30 Uhr unserer Zeit entspricht, und wird auf Facebook zu sehen sein.