Baden In Blut Festival am 22.07. und 23.07.2022 im Dreiländergarten in Weil am Rhein (Vorbericht)

Eventname: Baden In Blut – Metal Open Air 2022

Bands der Warm-Up Show: Destruction, Desaster, Rotting Christ, Bodyfarm, Destinity, Blood Battle Winner 2022

Bands des Main Day: Soilwork, Primordial, Necrophobic, Long Distance Calling, Suicidal Angels, Demonical, Sulphur Aeon, Striker, Vanish

Ort: Dreiländergarten, Weil am Rhein, Baden-Württemberg (Basler Straße 37, 79576 Weil am Rhein)

Datum: 24.07. & 25.07.2020

Kosten: Warm-Up Show (Freitag) 39,- €, Main Day (Samstag) 55,- €, Kombiticket (Freitag & Samstag) 79,- €

Tickets unter: https://shop.metal-maniacs.eu/de/

Genres: Melodic Death Metal, Doom Metal, Black Metal, Extreme Metal, Death Metal, Post Rock, Thrash Metal, Heavy Metal, Speed Metal, Dark Metal

Besucher: 2000 – 2500

Veranstalter: Metal Maniacs Markgräflerland e.V. https://www.metal-maniacs.eu/baden-in-blut/

Der Metal Maniacs Markgräflerland e.V. zieht im Juli endlich mit seinem Wunsch-Line-Up am 22.07. – 23.07.2022 im Dreiländergarten in Weil am Rhein in die blutige Schlacht. Das Line-Up konnte aus den Pandemie-Verschiebungen übernommen und sogar noch weiter aufgestockt werden. Das Baden In Blut Festival hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Festival mit 5.000 Besuchern entwickelt, das die Besucher stets mit einem hochwertigen Line-Up begeistert. Für ein Kombiticket beider Tage legt man 79 Euro auf den Tisch, was bei dem Billing keine Fragen aufwerfen sollte. Tagestickets kann man ebenfalls erhalten und noch sind alle Optionen nicht ausverkauft.

Der Freitag gilt als Warm-Up des Blutbades. Dazu konnte die deutsche Thrash Metal Ikone Destruction gewonnen werden. Ebenfalls am Start sind die beliebten Griechen von Rotting Christ. Neu mit dabei: die deutschen Black Metal Veteranen Desaster. Abgerundet durch Bodyfarm, Destinity und dem Blood Battle Winner 2022 kann man ganz unbeschwert ins Zelt fallen. Das direkte Campen ist jedoch nicht möglich. Das Campen im Dreiländergarten ist leider verboten. Optionen habt ihr Lörrach oder auf der französischen Seite, ca. 3,5 km vom Austragungsort entfernt. Des Weiteren gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in der Region, die auch Headbanger gerne aufnehmen, die ein Wochenende in Weil am Rhein verbringen möchten. Alle Informationen findet ihr im Detail natürlich auf der Seite des Veranstalters. Wir kommen abschließend zum Haupttag, an dem die Schweden Soilwork keine halben Sachen machen und ein ordentliches Melodic Death Metal Brett auffahren. Die Stimmung wollen vorher Primordial und Necrophobic anheben. Für den instrumentalen Ritt durch Baden sorgen Long Distance Calling. Die Thrash Seele bekommt die zweiten Griechen in Form von Suicidal Angels vorgesetzt. Das ist noch nicht alles, ebenfalls im Billing sind Demonical, Sulphur Aeon, Striker und die neu bestätigten Vanish.