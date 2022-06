Iron Savior: kündigen „Reforged – Ironbound (Vol. 2)“ an und streamen brandneue Version des Klassikers „Solar Wings“

Die Hamburger Power Metaller Iron Savior sind nun schon seit einem Vierteljahrhundert aktiv. In dieser Zeit hat sich die Band um Piet Sielck durch Beständigkeit und immens hohe Qualität eine große, treue Fanbase erspielt.

2017 starteten Iron Savior ein besonderes Projekt: Da zum damaligen Zeitpunkt die ersten fünf Studioalben länger schon nicht mehr erhältlich waren (die Band sie aber aus rechtlichen Gründen nicht einfach neu auflegen konnte), fasste man den Entschluss, einige Highlight-Tracks der Noise Records-Jahre neu einzuspielen. Das Ergebnis, Reforged – Riding On Fire, wurde durchweg positiv aufgenommen und machte Lust auf mehr.

Die mit Highlights gespickte Historie Iron Saviors hat aber natürlich noch zahlreiche weitere Perlen zu bieten, die aus Kapazitätsgründen seinerzeit nicht für ein Re-Recording ausgewählt wurden. Somit war klar: Hier muss nachgelegt werden; Reforged geht in die zweite Runde, am 26. August erscheint über AFM Records Reforged – Ironbound (Vol. 2)!

Nun stellte die Band einen Song daraus vor, die neu-aufgenommende Version von Solar Wings! Seht den neuen Iron Savior Clip zum Song hier:

„Diesmal haben wir 23 Songs am Start und somit noch mal deutlich mehr als beim ersten Reforged-Teil“, sagt Bandkopf Piet Sielck. „Die generell sehr positive Resonanz auf Reforged – Riding On Fire hat dafür gesorgt, dass wir über einen zweiten Teil nachdachten. Durch das direkte Fan-Feedback wurde uns dann auch bewusst, wie viele Songs da noch schlummern, die sich für ein Remake regelrecht aufdrängten.“

Die 23 Tracks des neuen Doppelalbums Reforged – Ironbound (Vol. 2) stellen sowohl quantitativ als auch qualitativ ein echtes Bollwerk dar. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, kann Sielck vermelden. „Es ist immer an den Fans da draußen, so was zu bewerten, aber meiner Meinung nach übertrifft unser zweiter Teil von Reforged seinem Vorgänger. Es machte großen Spaß, sich die Songs vorzunehmen und so wurden es mehr und mehr.“ Piet fügt lächelnd hinzu: „Besonders freut mich, dass sowohl Jan und Piesel als auch Kai (Hansen) ihre Originalparts einspielen bzw. einsingen konnten. Und mit dem Gastsolo von meinem Patenkind Tim Hansen ist das ganze irgendwie ein generationsübergreifendes Familien-Album geworden.“

Reforged – Ironbound (Vol. 2) wurde wieder von Piet Sielck persönlich in seinem Powerhouse Studio produziert, Album Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Tracklist:

01. Children Of The Wasteland

02. Protect The Law

03. Starborn

04. Deadly Sleep

05. Forces Of Rage

06. Brothers (Of The Past)

07. The Battle

08. Unchained

09. Seek And Destroy

10. Solar Wings

11. Made Of Metal

12. Predators

13. Firing The Guns

14. Back Into The Light

15. Ironbound

16. Paradise

17. Thunderbird

18. Tyranny Of Steel

19. Riding Free

20. Starchaser

21. Living On A Fault Line

22. Crazy

23. Sweet Dreams (Eurythmics Cover)

Iron Savior live:

30.07.22 RhönRockOpenAir (D)

07.08.22 Hanerau- Hademarschen, Hademarscher Hof (D)

28.08.22 Metalieros Festival, Milagre (Portugal)

10.09.22 Metal Embrace Festival, Barleben (D)

17.09.22 Metal Masters, Rehau (D)

05.12.22 Barcelona tba (Spain) – special guest: Airborn

07.12.22 Murcia tba (Spain) – special guest: Airborn

08.12.22 Madrid, Sala Rockville (Spain) – special guest: Airborn

09.12.22 Oviedo, Sala Gong (Spain) – special guest: Airborn

10.12.22 Vitoria, Gasteiz In Metal (Spain) – special guest: Airborn

11.12.22 Valencia, Paberse Club (Spain) – special guest: Airborn

