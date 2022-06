Baest – Justitia

Die dänische Death Metal Formation Baest geht nicht nur im November auf Tour, sondern hat im Mai auch eine EP über Century Media Records herausgebracht. In etwas über 30 Minuten lassen sie die Nadel über sechs donnernde Death Metal Tracks rattern. Justitia wurde aus dem tödlichen Metal erschaffen, den die Tiere von Baest seit ihrer Gründung 2015 in Aarhus anheulen. Modern, drückend und mit dem Wunsch, ordentlich in den Ohren zu klingeln, haben die Musiker um Sänger Simon Olsen nur das absolute Armageddon im Kopf. Technisch gut aufgestellt, dringen sie vorsichtig in Technical Bereiche oder bedienen ihrer Stücke Groove-Elemente, um für noch mehr Durchschlagskraft zu sorgen. Bei Ecclesia laufen die rotierenden Messer im Gegensatz zueinander. Während Sebastian Abildsten am Schlagzeug gemeinsam mit Bassist Mattias Melchiorsen den Stachel tiefer ins Fleisch befördert, umgarnen die beiden Gitarristen Lasse Revsbech und Svend Karlsson diese Klänge mit lockeren Einlagen, die fast schon Tendenzen des melodischen Death Metal aufweisen. Mitten in diesem Feuerwerk: Sänger Simon Olsen, der mit tiefen Growls für die Basis sorgt. Im Midtempo versunken, lassen Baest gemeinsam mit Trevor Strnad von Black Dahlia Murder den markanten Titel Gargoyles aus dem Sack. Dass dieser Song einer der letzten für Trevor sein sollte, konnte damals noch keiner wissen. Am 10.05.2022 ist der Sänger überraschend von uns gegangen. Zurück jedoch zu den Dänen, die mit Creature erneut Fahrt aufnehmen. Die breite Aufstellung im Genre sorgt für eine angenehme Flexibilität, die zwischen walzenden Passagen und groovenden Atmosphären angenehm hin und her wechselt. Wer in die ersten drei Werke Totentanz, Venenum und Necro Sapien noch nicht hineingehört hat, sollte den fünf Recken wenigstens mit Justitia eine Chance geben.

