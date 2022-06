Baest: kündigen zwei Shows im November 2022 in Deutschland an

Die dänische Death Metal Band Baest kommt im November für zwei Shows zu uns nach Deutschland, um mit einem noch nicht genannten Support Act die Necrofest Tour in unsere Republik zu bringen. Gegründet wurde das Quintett 2015 in Aarhus. Ihr Bandname wurde ursprünglich in der Landessprache geschrieben. Bæst bedeutet Tier beziehungsweise Brut und lässt die wilde wie walzende Ausrichtung vermuten. Seit März 2018 stehen sie bei Century Media Records unter Vertrag. Neben der aktuellen EP Justitia haben die Skandinavier in den letzten Jahren Alben wie Danse Macabre, Venenum oder Necro Sapiens veröffentlicht. Seit der Gründung vor sieben Jahren bilden Baest eine Einheit, die im November von Sänger Simon Olsen angeführt, die Bretter zum Beben bringen wird.

Seaside Entertainment a Division of MPS Hanseatic GmbH & Time For Metal präsentieren:

Baest Konzerte:

11.11.2022 – Hamburg, Headcrash

12.11.2022 – Chemnitz, AJZ