Wormrot, Support Bleachdrinker am 15.06.2025, Die Trompete, Bochum

Bands: Wormrot, Bleachdrinker

Ort: Die Trompete, Viktoriastraße 45, 44787 Bochum

Datum: 15.06.2025

Kosten: 22 Euro VVK, 25 Euro AK

Genre: Grindcore, Power Violence

Veranstalter: Shogun Konzerte, Die Trompete

Link: https://www.facebook.com/events

Innerhalb einer Woche geht es für mich erneut nach Bochum in Die Trompete. Da nehme ich die relativ weite Anreise mit Übernachtung natürlich gerne in Kauf, denn das hat seine guten Gründe. Am Dienstag waren es die Fantasy Doom Metaller Castle Rat, die mich wie die Ratten angezogen haben. Heute ist es die Grindcore Legende Wormrot aus Singapur, der ich absolut nicht widerstehen kann. Heute begleitet mich Heike, die eigentlich wissen sollte, worauf sie sich damit einlässt. Sie verlässt sich natürlich auf meinen Musikgeschmack, nur meine Liebe zu Noise teilt sie nicht ganz.

Früh genug angekommen, Hotelzimmer bezogen und ab in Die Trompete. Dort steht bereits eine große Schar an Fans am Einlass. Das war zu erwarten, dass es nach dem Dienstag auch heute, am Sonntagabend, bei Wormrot richtig voll wird. Ich schaue mich schon mal am Merchstand um, an dem Bleachdrinker-Sänger Simone steht. Ich stelle erfreut fest, dass dort das brandneue Bleackdrinker-Album Love Songs in Vinyl erhältlich ist. Ich spreche Simone an, der erklärt mir, dass die Vinyl in Tschechien produziert worden sei und die Band hätte sie direkt am Tourtag in Prag entgegennehmen können. Das sage ich ihm doch direkt: „Bitte eine davon weglegen, denn ich liebe Love Songs J“

Mit etwas Verspätung fangen Bleachdrinker mit ihrer Show an, denn man will die noch eintrudelnden Fans abwarten. Bleachdrinker sind Schweden, die sich dem Power Violence verschrieben haben. Eine ganz besondere, intensive und harte Spielart des Hardcores. Von der ersten Sekunde an rast der Puls und der High Energie Level ist eingeschaltet. Während Sänger und Frontmann Simone springt, hüpft, sich auf der Bühne herumwirft, oder sich ins Publikum mischt, wirken seine Mitstreiter Jacob (Bass), Jonas (Gitarre) und Erik (Schlagzeug) hier im heißen Keller relativ cool und überlassen ihrem Frontmann die Show. Ihre Musik kombiniert Elemente aus D-Beat, Crust und Hardcore, was zu einem aggressiven und energiegeladenen Sound führt, der durch die Performance von Simone unterstrichen wird. Mit ihrer kompromisslosen Performance heizen sie dem Publikum ordentlich ein. Vielleicht haben die Fans nicht mit solch einer Performance gerechnet, denn es dauert doch etwas, bis das Publikum genauso energiegeladen wie die Jungs auf der Bühne ist und es vor der Bühne selbst abgeht. Die ca. 40 Minuten sind ziemlich schnell vorbei, da sehr kurzweilig. Bleachdrinker haben mit ihrer beeindruckenden Performance den Boden für den Hauptact Wormrot bereitet.

Während der Umbauarbeiten füllt es sich noch einmal mehr. Ich bleibe an meinem angestammten Platz zwischen Tresen und Bühne, denn da wird gleich kein Durchkommen mehr sein. Während der Umbauarbeiten beobachte ich die drei Akteure von Wormrot, die sich sehr unterschiedlich vorbereiten. Drummer Fitri flachst und macht Scherze mit den Helfern der Band. Gitarrist Rasyid sehe ich kaum, er scheint irgendwie im Hintergrund verschwunden zu sein. Sänger/Frontmann Arif sitzt konzentriert und zusammengekauert keinen Meter neben mir und scheint sich mental vorzubereiten. Dem kundigen Leser wird aufgefallen sein, dass es sich bei den genannten um die Gründer und das Original-Line-Up der Band handelt. Immer mal wieder gab es, vor allem an den Drums, andere Besetzungen. Dies sogar an den Vocals, bei denen von 2022 bis 2024 bei Touren in Europa Gabriel Dubko (Ex-Implore), oder in Übersee 2023 und 2024 sogar die Dame Weish am Mikro stand.

Nach einmal kurzer Soundcheck, Fitri fragt, ob es denn endlich losgeht und dann geht es los, aber fragt nicht wie. Die Trompete erlebt heute einen äußerst denkwürdigen Abend mit der Grindcore-Legende Wormrot. Fitri prügelt auf sein Schlagzeug ein. Seitlich, ca. einen halben Meter vor mir, steht Gitarrist Rasyid, der sich kaum bewegt, dafür die Saiten zum Zerbersten bringt. Ihm gleich macht es Arif, dies allerdings mit seinen Stimmbändern. Es ist unglaublich, was er da alles herausholt. Dabei immer in Bewegung und sehr oft auch auf dem Boden. Neben seinem energischen Einsatz wirkt er äußerst konzentriert und scheint sich hier und da auch mal wieder mental zu sammeln. Der Funke springt von der ersten Minute an über. Die Fans sind (wo es denn geht) nur in Bewegung, dabei landet der eine oder andere der Fans auch durchaus einmal auf der Bühne. Da wird gerempelt, gepogt und der Moshpit in Gang gesetzt. Ich wage es tatsächlich nicht, mich nach vorne zu schleichen, um ein paar Bilder von vor der Bühne aus zu machen. Hier geht es echt wild durcheinander, bei allerbestem und feinstem Grindcore aus Singapur. So hatte ich es mir erhofft und so ist es auch. Arif bezieht die Fans immer mit ein und sagt ihnen auch, wie sehr man sich freut, das erste Mal seit 15 Jahren wieder mit dem Original-Line-Up in Europa zu sein. Bei einem Song darf die Mercherin mit auf die Bühne und die Vocals übernehmen. Nach knappen 45 Minuten und einer Zugabe von Wormrot ist das Spektakel hier leider schon zu Ende. Das Publikum dankt es der Band. Man merkt, die drei Jungs haben sich so ausgetobt, da geht jetzt nichts mehr, die haben alles gegeben. Dieses Konzert kann man getrost als ein Highlight betrachten.

Nach der Show müssen noch Selfies mit den drei Musikern her und auch die mitgebrachten Platten unterschrieben werden. Das machen sie natürlich sehr gerne. Ich hatte darauf gehofft, heute Abend das Live-Album TNT mitnehmen zu können. Das war allerdings bereits nach dem zweiten Konzert der Tour Sold Out, erklärt mir Fitri, der sich bei mir für den Support mehrfach bedankt. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Anwesenden heute Abend, dieses Konzert. Wormrot präsentierten ihren Grindcore in seiner reinsten Form, während Bleachdrinker mit ihrer intensiven Performance das Publikum ebenfalls begeisterten.

Weitere Bildergalerien:

Bleachdrinker

Wormrot