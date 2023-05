Ensiferum: kündigen Europatournee als direkter Support von Pain an

Im Jahr 2020 veröffentlichten Ensiferum ihr von der Kritik hochgelobtes Album Thalassic über Metal Blade Records, ein Album, „das allen Fans pure Freude bereitet“ (Metal Hammer Germany).

Ensiferum haben nun eine weitere Europatournee angekündigt, um den Live-Lauf zu Thalassic abzuschließen. Die Tour als direkter Support von Peter Tägtgrens Pain startet am 5. Oktober in Köln und wird die Meute durch nicht weniger als 16 Länder führen. Alle Termine findet ihr unten.

Sami Hinkka von Ensiferum kommentiert: „Hallo Leute! Wir sind super aufgeregt und fühlen uns geehrt, die Bühnen in Europa mit dem einzigartigen Pain zu teilen! Das werden Nächte voller Fistpumping, singendem Folk Metal-Chaos und kieferbrechendem, arschwackelndem Industrial Metal-Spektakel! Sichert euch eure Tickets im Vorverkauf für die größte Metal-Tour des Jahres!“

Pain

+ Ensiferum

05.10.2023 Cologne, DE – Essigfabrik

06.10.2023 Drachten, NL – Iduna

07.10.2023 Hengelo, NL – Metropool

08.10.2023 Antwerp, BE – Kavka Zappa

10.10.2023 Glasgow, UK – Ivory Blacks

11.10.2023 Manchester, UK – Rebellion

12.10.2023 Birmingham, UK – The Asylum

13.10.2023 London, UK – O2 Academy Islington

14.10.2023 Amstelveen, NL – P60

15.10.2023 Paris, FR – La Machine du Moulin Rouge

16.10.2023 Nantes, FR – Le Ferrailleur

18.10.2023 Porto, PT – Hard Club

19.10.2023 Lisbon, PT – RCA Club

20.10.2023 Madrid, ES – Changó Club

21.10.2023 Pamplona, ES – Sala TOTEM Aretoa

22.10.2023 Lyon, FR – La Rayonne

24.10.2023 Ljubljana, SI – Cvetličarna

25.10.2023 Trezzo sull’Adda, IT – Live Music Club

26.10.2023 Zagreb, HR – Klub Močvara

27.10.2023 Bucharest, RO – Quantic Club

28.10.2023 Cluj-Napoca, RO – FORM Space

31.10.2023 Sofia, BG – Club Mixtape 5

01.11.2023 Budapest, HU – Dürer Kert

02.11.2023 Krakow, PL – Kamienna12

03.11.2023 Vienna, AT – Szene

04.11.2023 Munich, DE – Backstage

05.11.2023 Zlin, CZ – Masters of Rock Cafe

07.11.2023 Nuremberg, DE – Hirsch

08.11.2023 Frankfurt, DE – Batschkapp

09.11.2023 Leipzig, DE – Hellraiser

10.11.2023 Hamburg, DE – Gruenspan

11.11.2023 Berlin, DE – Columbia Theater

12.11.2023 Stuttgart, DE – Im Wizemann

Ensiferum sind ein wahres Kraftpaket, wenn es um Folk-inspirierten Melodic Death Metal geht, etwas, das sie mit ihrem achten Album Thalassic entschlossener denn je nach Hause hämmern. Der Titel stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „von oder in Bezug auf die Meere“. Das Album ist dementsprechend umfangreich und breit gefächert und enthält neben röhrenden Gitarren, Bass und Schlagzeug auch Orchestrierungen und traditionelle Folkinstrumente. „Ich denke, wir haben es geschafft, musikalisch einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, und wir haben auch die besten Teile unseres alten Sounds verwendet“, sagt Bassist/Sänger Sami Hinkka. „Es gibt viele Trademarks von Ensiferum: schöne folkige Melodien, arschtretende Riffs, eine nette Mischung aus verschiedenen Gesangsstimmen und großartige Singalong-Refrains.“ Die Hinzufügung des neuen Keyboarders/Lead-Clean-Sängers Pekka Montin „hob die neuen Songs wirklich auf ein anderes Niveau“, während Mikko P. Mustonen wieder einmal die Orchestrierung übernahm und der Geigenvirtuose Lassi Logren auf einigen Tracks Folkinstrumente einspielte.

Abgemischt und gemastert von Jens Bogren, wurde Thalassic in den Studios von Petrax und Sonic Pump aufgenommen und von Janne Joutsenniemi produziert, der bereits an den Alben Victory Songs (2007) und From Afar (2009) beteiligt war. „Wir gehen gerne ins Studio, wenn wir alle Songs zu 99,9 % fertig haben, so dass die Hauptaufgabe des Produzenten darin besteht, uns in den Hintern zu treten, während wir aufnehmen. Natürlich ist Janne Joutsenniemi ein Weltklasse-Produzent, und wir haben ihn um seine Meinung gebeten, wenn wir an irgendwelchen Details gezweifelt haben. Es war wirklich ein Vergnügen, wieder mit ihm zu arbeiten, und ich glaube, es war eine der entspanntesten Studiosessions, an denen ich je teilgenommen habe. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Hier könnt ihr das Time For Metal Review zu Thalassic von unserem Redakteur Jürgen F. gerne noch einmal nachlesen:

Ensiferum online:

https://www.facebook.com/Ensiferum

https://ensiferum.com