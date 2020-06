Ensiferum – Thalassic

Fazit

Jürgen F.:

Ein starkes Album kommt da mal wieder von Ensiferum. Meines Erachtens sind zwei Tracks absolut herausragend, viele Songs stark, aber auch die eine oder andere Nummer Party Metal, die bei mir keine ganz große Begeisterung auslöst. Ausreichend Abwechslung ist auch da und ebenso ist das gesamte Werk technisch natürlich perfekt. Das muss man bei Ensiferum aber nicht besonders erwähnen. Bezüglich des langen Tracks und des Covers ist man wieder auf das Format früherer Scheiben zurückgekehrt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber meines Erachtens insgesamt genügend starkes Material auf dem Langeisen, um sich nahe der neun Punkte zu platzieren.



Anspieltipps: The Defence Of The Sampo, Cold Northland (Väinämöinen Part III) und Run From The Crushing Tide



Kay L.:

Ein gutes Album, das allerdings auch einige, wenn auch wenige, Schwächen hat. Nicht wirklich schlechte Stücke, aber eben schwächere. Dafür gibt’s auch wieder richtig klasse Hymnen, die an der einen oder anderen Stelle im Refrain Sabaton ähnliche Züge aufweisen. Vor allem bei One For The Sea werden Assoziationen bei mir geweckt. Auch ein typischer Humpa-Song ist mit Midsummer Magic vertreten. Gut gefallen haben mir vor allem die Los-geh-Sachen wie, Rum, Women, Victory und Run From The Crushing Tide. Auch die Bonustracks sind gut, wobei Merille Läthevä, ein Folk Song, für mich nicht so greift. Highlight ist Cold Northland mit einer beachtlichen Spielzeit von knapp über neun Minuten. Im Großen und Ganzen ein überaus solides Album, das bestimmt in der Livepräsentation das eine oder andere Schmuckstück noch härter aufbereitet.



Anspieltipps: Rum, Women, Victory, One With The Sea und For Sirens



Rene W.:

Ein faules Ei haben uns Ensiferum noch nie ins Nest gelegt und damit fangen sie auch bei Thalassic nicht an. Die Kunst ist, nach sieben Alben nicht immer wieder in alte Muster zu verfallen - auf der anderen Seite aber auch durch zu starke Veränderungen Fans nicht zu verprellen. Die Skandinavier schaffen eine Entwicklung, die keine Seite beeinträchtig, ohne den Spaß am eigenen Weg zu verlieren. Agil, mit der Lust auf frischen, heidnischen Metal, der seinen Bruder im melodischen Death Metal nicht den Rücken gekehrt hat, bringen sie einen weiteren Spagat der Genres miteinander vereint auf die Matte. Viele Cleanparts durchziehen die Stücke und hinterlassen eine angenehme Songdichte. Die gewohnt gute Portion Pagan schwimmt weiter im Blut der Protagonisten. Das Ergebnis ist ein Langeisen, welches im guten Mittelfeld der Diskografie anzusiedeln ist und auf immer noch beachtliche Wertungen kommt. Fans werden alles andere als enttäuscht und dürften in diesem Sektor in diesem Jahr kaum was Besseres geboten bekommen.



Anspieltipps: The Defence Of The Sampo und Run From The Crushing Tide



Kai R.:

Auch wenn ich selbst Sänger Petri Lindroos lieber bei Norther gehört habe, als bei den gepanzerten Metallern von Ensiferum, ist kein Release der Pagan-Metalband an mir vorbeigegangen. Gut, sicher ist das Genre nicht mein absolutes Lieblingsgenre, doch kommt man an den Herren aus Finnland kaum, bis gar nicht vorbei. Mit ihrem neuesten Release Thalassic hebt man sich nicht auf eine neue Ebene, sondern bedient aus meiner Sicht die eigenen Fans mit einer abgerundeten Songsammlung. Doch auch wenn ich in meinen Rezensionen zumeist die Innovation predige, ist es hier angenehm, dass man sich treu bleibt und gerade das Genre (Pagan Metal) weiter am Leben hält. Sicher haben wir hier kein Meisterwerk vorliegen, denn dafür sind neben den zwei bis drei Highlights leider doch ein paar Filler-Songs vorhanden, die nicht so tief ins Ohr gehen, dass sie auch im Gedächtnis bleiben. Doch wer ein Meisterwerk fordert, der muss auch akzeptieren, dass es einiges gibt, was eben nicht die Stufe erreicht, sonst wäre ein Meisterwerk ja auch nichts wert. Herausheben möchte ich hingegen, dass ich das Coverartwork echt gelungen finde. Sowohl farblich als auch cineastisch passt das Cover perfekt zur Band und zum Album selbst. Mit den drei Anspieltipps gibt es aus meiner Sicht schon mal gutes Material, was sich für die Konzert- und Festivalsaison 2021 lohnt.



Anspieltipps: The Defence Of The Sampo, Rum, Women, Victory und Run From The Crushing Tide