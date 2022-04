Prior The End haben zu ihrem Song Ask Them About Cancer ein Lyrikvideo veröffentlicht.



Prior The End zum lyrischen Hintergrund von Ask Them About Cancer:

„Die Lösung wird vor dem Problem begraben. Gebettet unter den Wurzeln der Krebsgeschwüre unserer Gesellschaft. Der Fortschritt wird nicht von Vernunft bestimmt und Abschiede fallen nur noch schwerer, wenn man weiß, dass man sich nicht hätte verabschieden müssen.„