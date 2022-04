Secret Rule: veröffentlichen erste Single aus „The Resilient“

Nach der Veröffentlichung ihres siebten Albums Mea Culpa, auf dem man bereits erkennen konnte, wie die Umwelt ihre Musik beeinflusst hat und wie die Welt sich entwickelte, haben Secret Rule, talentierte Rock-Metal Band aus Italien, ihr neues Album The Resilient fertiggestellt: Mit einem düster-cinematischen Intro präsentiert sich die erste Single One More scharf wie eine Rasierklinge, ganz ohne Kompromisse. Mit verzerrten Gitarren, krachenden Drums und einer wütenden Stimme bringen Secret Rule ihre Position zum Krieg zum Ausdruck und wenden sich direkt an die Schuldigen, die weiterhin ihre Interessen für ihre schmutzigen Machtspiele verfolgen.