Circus Of Fools: veröffentlichen erste Single des kommenden Albums

Die Band, die ihren vielschichtigen Alternative Metal als „Modern Metal Madness“ bezeichnet veröffentlichen dieses Jahr ihr spektakulärstes Album: Finanziert durch die Fans in einem sehr erfolgreichen Crowdfunding und produziert in den Sawdust Recordings Studios mit Christoph Wieczorek und Julian Breucker (Annisokay, Beyond The Black, Eisbrecher, Caliban, We Butter The Bread With Butter…), stellt dieses Album einen absoluten Meilenstein in der Karriere der Tübinger Band dar. Die sieben Musiker nehmen die*den Hörer*in mit auf eine Reise aus der Zukunft zurück in unsere jetzige Zeit und stellen die Frage „ist die Apokalypse noch zu verhindern?“ – Die Songs sind eingebettet als Geschichten in einer Radiosendung einer postapokalyptischen Generation, A Broadcast From Gen .0, die das Ergebnis unseres „Nichts-Tuns“ ist, unserer Zeit den Spiegel vor hält und hart mit Diskriminierung, Ausbeutung, Ignoranz, Umweltzerstörung und das Erkalten der Gesellschaft ins Gericht geht.

https://www.youtube.com/watch?v=xwv13YOQHpg

Dabei wurden die Songs, in zwei COVID-getränkten Jahren ohne Konzerte, zu absoluten Bombast-Glanzstücken poliert. Bretterharte Gitarren und Bässe, aber auch erstmals in der Geschichte der Band filigrane Akustikparts gespielt von Julian Langer, Dominik Bolter und Yannick Ninkov, hunderte Streichorchesterspuren, aufgenommen durch Violist/Violinist Coen Strouken und unterstützt durch Cellistin Ceciel Strouken, extrem vielseitige aber trotzdem unverkennbare Vocals der neuen Sängerin Tammy Keinath und Bandgründer Tim Strouken, ein echter Chor, kreatives Sounddesign und die überraschendsten und kreativsten Drumparts des Drummers Nico Stallers bisher. Die Band schreckte noch nie vor verschiedensten Einflüssen zurück und so wird der düstere und moderne, symphonische Metal(core)bombast gewürzt mit Trapbeats, Industrialgrooves, Gothic-Attitüden, Rap und Folk.

Die erste Single Our Digital Drug geht hart mit der durch soziale Medien immer einfachere Verbreitung von Hass und Gleichgültigkeit und dem verkommen von Nähe und Toleranz ins Gericht und ist sowohl eine überraschende Neuorientierung als auch ein vertrautes weiter führen des Weges, der vor vier Jahren mit dem Album Rex eingeschlagen wurde und jetzt mit A Broadcast From Gen ..0 seinen neuen Höhepunkt erfährt. Gleichzeitig ist der Song auch eine erste Visitenkarte für die vielseitige Stimme der neuen Sängerin Tammy Keinath, die hier mit Rap, rockigem und klassischem Gesang sowie Growls zeigen kann, warum sie die perfekte Ergänzung der Fools-Truppe ist.

Wir wünschen eine wunderbare Achterbahnfahrt der Gefühle durch die tiefen Abgründe der Satire, denn wer hätte erahnen können, als vor etwas mehr als einem Jahr dieser Songtext geschrieben wurde, dass der eigentlich blödsinnige Satz: „…the apocalypse is already here, it’s not how we imagined it, not Academy Award top tier. No Tom Cruise or Will Smith saving us, from murderous machines…“ anno 2022 plötzlich so passend und relevant werden würde.