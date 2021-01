Circus Of Fools: präsentieren heute den „The Social Distancing Livestream“

Eigentlich sollte ja im neuen Jahr alles besser werden und endlich wieder Konzerte und Festivals im normalen Rahmen stattfinden können, so haben wir alle noch vor wenigen Monaten gehofft. Die Realität in 2021 sieht leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besonders rosig aus, denn die Infektionszahlen sind immer noch viel zu hoch und der Lockdown wurde erst vergangene Woche bis mindestens Mitte Februar verlängert. Virologen machen auch für einen Festivalsommer keine allzu großen Hoffnungen, was aktuell schon zu ersten frühzeitigen Absagen (Keep It True, Glastonbury Festival) führt. Auch diverse Bands planen für 2021 im kleinen Rahmen und geben für den Sommer Abstandskonzert-Termine bekannt.

Wie auch immer sich die Lage weiter entwickelt, aktuell ist an gemeinsames Abrocken vor der Bühne noch nicht zu denken und uns bleiben zunächst nur die Streaming-Events, die wir alle eigentlich längst schon gar nicht mehr haben wollten. Ein solches gibt es am heutigen 24. Januar auf Augen und Ohren, denn die deutschen Gothic/Melodic Death/Groove-Metaller Circus Of Fools streamen gemeinsam mit Infested Music ihren The Social Distancing Livestream. Die Band um Frontmann Tim Strouken stand ein Jahr lang auf keiner Bühne mehr, doch heute hat die Abstinenz ein Ende. Pünktlich um 20:00 Uhr geht es heute Abend auf YouTube los und die Band verspricht, es soll die größte Live-Produktion werden, die Circus Of Fools je aufgeboten haben. Im Anschluss wird es zudem ein Q&A mit euren Zirkusartisten geben, in dem ihr alles loswerden könnt, was euch schon lange auf der Zunge brennt.

Der Stream ist kostenlos und hier könnt ihr ihn verfolgen.