The Veith Ricardo Project: Cover, Trackliste und Releasedate zu „Storm Warning“ veröffentlicht

Am 26. Februar 2021 wird das Album des US Prog/Rock Metal Projektes The Veith Ricardo Project – „Storm Warning“ via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. Februar 2021.

Abseits der Klänge des US-Metal von Dark Arena widmeten sich 2005 Sänger Juan Ricardo (auch Ritual, Sunless Sky, Wretch, Attaxe) und Keyboarder Vincent Veith (ebenso Ghost Ship, Velvet Voyage) einem anderen Projekt: The Veith Ricardo Project.

Das Konzept der Formation, der auch Gitarrist Neil Zaza, Bassist Doug Johns, Schlagzeuger Chris Ceja und Jerry Brightman an der Pedal Steel angehörten, basiert auf einem Prog Rock und Prog Metal US-amerikanischer Klangweise. Die Kompositionen sind der damaligen Jahrtausendwende entsprechend zeitgemäß metallisch und basieren natürlich auf einem Rock-Fundament mit Keyboard-Anteil.

Das abwechslungsreiche Material bewegt sich dabei aber nicht zwingend in Richtung Musical oder Rock Oper, sondern erfreut den Prog-Metaller mit Vorliebe für Konzepte. Dass sich The Veith Ricardo Project auch in den Sphären der späten Savatage bewegt, bezeugt die Klasse dieses Projektes.

Im Jahr 2005 wurde die Aufnahme als Demo gelassen. Im Jahr 2020 hatten Vincent Veith und Juan Ricardo aufgrund der Covid 19 Situation die Zeit gefunden, ins Studio zurückzukehren und das Album fertigzustellen.

Ursprünglich von Michael Seifert in den Ante-Up Studios, Cleveland, aufgenommen. Produziert von Vincent Veith und schließlich durch Ewell Martin in den Martin Studios, Louisville vollendet. Das Mastering erledigte Robert Romagna im Audiostahl (Österreich).

Quelle: Pure Steel Records