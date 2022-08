Circus Of Fools: neue Single „Primal Force Humanity“ erscheint heute

Die Alternative Metal Band Circus Of Fools veröffentlicht heute ihre neue Single Primal Force Humanity feat. Malus d’Eris des am 25. November 2022 erscheinenden neuen Albums A Broadcast From Gen .0

Den Visualizer zum Song gibt es ab 18 Uhr hier:

Zu Primal Force Humanity:

Die neue Single Primal Force Humanity behandelt die Frage ob die Menschheit eine unaufhaltsame Urgewalt ist und ob wir das menschgemachte Ende dieses Planeten deshalb gar nicht aufhalten können, weil alles was der Mensch schaffen kann auch tatsächlich geschafft wird. Jeder neuen, umweltschonenden Idee steht eine Idee gegenüber, welche irgendwie, irgendwann die Apokalypse herbei führen könnte. Der Mensch ist unendlich kreativ und somit auch unendlich kreativ in seiner Selbstzerstörung. Wir haben bei diesem Song, nach Smile Baby, Chelsea Smile auf dem Album Rex, zum zweiten mal mit dem deutschen Visual Key Sänger Aeris zusammengearbeitet, seines Zeichens Sänger des Bandprojektes Malus d’Eris. Die drei Stimmen fügen sich wundersam zusammen und stehen Sinnbildlich für die vielseitige Kreativität der Menschheit.

Zu A Broadcast From Gen .0:

„This is Radio Circus Of Fools speaking, the ghost of your past and present. Broadcasting live from a grim and all-consuming future void.

We are the voice of the helpless, of the millions dead, of your children and children‘s children.

We travel vast and poisonous wastelands, monuments of human failure. If you are receiving this message, listen closely:

You are among the last people who are able to prevent the end.

This is A Broadcast from Gen .0

Are You Fucking Listening?“

A Broadcast from Gen .0 beleuchtet unsere aktuelle Gesellschaft aus der Sicht einer postapokalyptischen Generation, die uns in Form einer Radiosendung mit neun einzelnen Geschichten auffordert, das Ruder herum zu reißen und endlich den Schutz unseres kleinen Planeten, Menschlichkeit und Liebe gegenüber Hass, Zerstörung und Narzissmus zu priorisieren. Selbstverständlich gewürzt mit bitterböser Satire und Metaphern aus der Literatur- und Filmgeschichte soll unser Spiegel die Menschen mit einem breiten Grinsen aufwachen lassen. Das Album ist unglaublich vielseitig geworden und trotzdem ist es als Konzeptalbum mit einem klaren roten Faden versehen, die Geschichten kulminieren im letzen und einzigen deutschsprachigen Track des Albums, Paradoxon, die Menschheit ist ein paradoxer Fluch-und-Segen für sich selbst: Mit jeder wissenschaftlichen Entwicklung ermöglichen wir längere Leben, mehr Freiheit, aber gleichzeitig schaffen mir mehr Überfüllung und Ausbeutung und das Individuum verschwindet in einer kalten Masse. Quo vadis Menschheit?

Finanziert wurde A Broadcast From Gen.0 durch unsere Fans über ein sehr erfolgreiches Startnext-Crowdfunding. Das ermöglichte uns eine Produktion bei unserem Wunschproduzententeam Christoph Wieczorek (Annisokay) und Julian Breucker in den Sawdust Recordings Studios Halle. Ein Chor sowie Streichorchesterparts wurden in Zürich aufgenommen. Musikalisch haben wir alle Register gezogen, so hat das Album die härtesten, die leisesten und die tanzbarsten Töne, die der Circus Of Fools jemals geschrieben hat.