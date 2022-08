Nocturnis: Debütalbum „Unsegen“ erscheint am 28.10.

Das Debütalbum der deutschen, aus dem Schwarzwald stammenden, Black Metaller von Nocturnis wird den Titel Unsegen tragen und am 28. Oktober erscheinen! Enthalten sind sechs Songs bei einer Spielzeit von knapp 38 Minuten, was schon erahnen lässt, dass die Band nicht vor Songlängen von sechs bis acht Minuten zurückschreckt um ihren Wert stimmungs- und ausdrucksvoll in Szene zu setzen. Unsegen wurde von Gitarrist Vincent Padrutt aufgenommen und produziert und von Christoph Brandes in den Iguana Studios gemastert und stellt technisch und musikalisch zweifellos einen neuen Höhepunkt ihres Schaffens dar. Mehr Infos und eine erste Kostprobe gibts demnächst!