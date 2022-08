Amputate: enthüllen Trackliste ihres kommenden Albums

Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Amputate werden am 14.10.2022 ihr neues Death Metal Album Dawn Of Annihilation bei Massacre Records veröffentlichen!

Zuletzt haben sie das Coverartwork des Albums veröffentlicht und nun folgt auch die Trackliste des Albums, siehe unten.

Das Album wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erscheinen und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/dawnofannihilation.

Dawn Of Annihilation wurde von Ralph Beier (Disparaged, Bloodbound) / Ashburn Productions produziert, gemischt und gemastert. Das Albumartwork wurde von Tata Kumislizer gestaltet.

Amputate vereinen erfolgreich einen zeitgemäßen Sound mit den Einflüssen und dem Geist des Oldschool Death Metals.

Amputate – Dawn Of Annihilation

CD Digipak

1. Plague Upon Plague

2. Asphyxiation

3. Feeding On Thee

4. Agonizing In Terror

5. Conquering Thy Flesh

6. When The Sun Turns Black

7. Dawn Of Annihilation

8. Buried By Ashes

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Plague Upon Plague

Asphyxiation

Feeding On Thee

Agonizing In Terror

B-Side

Conquering Thy Flesh

When The Sun Turns Black

Dawn Of Annihilation

Buried By Ashes

Amputate live:

20.08.2022 CH Lenzburg – Met-Bar Lenzburg