Def Leppard: veröffentlichen neue Single „Take What You Want“

Bereit, das Jahr 2022 mit einem Kracher zu begehen, haben die Roll Hall of Fame®-Mitglieder, Rock-Ikonen und Musik-Legenden, Def Leppard, mit ihrem zwölften Album, Diamond Star Halos, welches am 27. Mai 2022 erscheinen wird, ihre Rückkehr angekündigt,



Der erste Singlevorbote, Kick, wurde von der Kritik weltweit begeistert aufgenommen und war auch kommerziell höchst erfolgreich: Die Single ging schnurstracks in die A-Playliste von BBC Radio 2 und das offizielle Video konnte innerhalb von nur zwei Wochen 800.000 Aufrufe verzeichnen – Tendenz steigend.



Heute veröffentlicht die Band ihre zweite Single aus dem Album, Take What You Want. Zugleich auch der Album-Opener, besitzt die Single sämtliche Charakteristika eines klassischen Def-Leppard-Songs: treibende Gitarren und Riffs sowie eine Melodie, die sich einem augenblicklich im Kopf festsetzt. Ein begleitendes Lyric-Video ist für eine Veröffentlichung am 29. April 2022 vorgesehen.



Diamond Star Halos markiert das erste neue Material seit dem nach der Band benannten Chartstürmer Def Leppard von 2015. Das Album wird in vielen verschiedenen Formaten und Versionen erhältlich sein, darunter eine Deluxe Edition, diverse 2-LP-Vinyl-Fassungen sowie digital.

Mehr zu Diamond Star Halos: