Def Leppard: veröffentlichen Musikvideo zu „Kick“

Bereit, das Jahr 2022 mit einem Kracher zu entflammen, kehren die in die Rock and Roll Hall of Fame® aufgenommenen legendären Rock-Ikonen Def Leppard am 27. Mai 2022 mit ihrem zwölften Studioalbum Diamond Star Halos [UMe] zurück. Als Vorboten schickte die Band bereits die erste Single Kick voraus, eine kraftvoller Rock-Track, der sich mit treibenden Gitarren und bombastischen Drums zu einem hymnischen, stadiontauglichen Rausch emporschaukelt.

Die Single stieß weltweit auf wohlwollendes Kritikerecho und schoss direkt auf die A List der größten Radiostation ihres Heimatlandes, Großbritanniens BBC Radio 2. Universal Music freut sich, nun die Veröffentlichung des zugehörigen Musikvideos bekanntgeben zu können. Das umwerfende Performance Video wurde vom in Berlin ansässigen Anuk Rohde (Rammstein) gedreht und ist hier zu sehen:

Diamond Star Halos markiert das erste neue Material seit dem nach der Band benannten Chartstürmer Def Leppard von 2015. Das Album wird in vielen verschiedenen Formaten und Versionen erhältlich sein, darunter eine Deluxe Edition, diverse 2-LP-Vinyl-Fassungen sowie digital. Exklusive Bundles, inklusive neu gestaltetem Album-Merch sind ebenfalls erhältlich. Vorbestellungen sind hier möglich.

In Folge der Albumveröffentlichung begeben sich Def Leppard als Co-Headliner mit Mötley Crüe auf ihre 36 Städte umfassende The Stadium Tour, deren Billing von den Ehrengästen Poison und Joan Jett komplettiert wird.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und zur anstehenden Tour könnt ihr hier nachlesen: