Def Leppard: kehren mit neuem Album „Diamond Star Halos“ zurück

Bereit, das Jahr 2022 mit einem Kracher zu begehen, kehren die Rock & Roll Hall Of Fame®-Mitglieder, Rock-Ikonen und Musik-Legenden, Def Leppard, am 27. Mai 2022 mit ihrem zwölften Langspieler zurück und veröffentlichen ihr neues Album Diamond Star Halos [UMe]. Es ist das erste neue Material seit dem nach der Band benannten, Chart-Anführer namens Def Leppard aus dem Jahr 2015. Das Album wird in vielen verschiedenen Formaten und Versionen erhältlich sein, darunter eine Deluxe Edition, diverse Doppel-Vinyl-LPs sowie digital.

Als Vorboten für das Erscheinen von Diamond Star Halos hat das aus Joe Elliott [Gesang], Rick Savage [Bass], Rick Allen [Schlagzeug], Phil Collen [Gitarre] und Vivian Campbell [Gitarre] bestehende UK-Quintett unlängst die kraftstrotzende, tolle neue Rock-Single mit dem Titel Kick herausgebracht. Der Song braust zu einem hymnischen, Stadion-antizipierenden Ekstase-Rausch auf, der musikalisch von zündenden, nach vorne preschenden Gitarren und bombastischen Drums flankiert wird. Unterdessen besitzt der Refrain mit seinen himmelstürmenden Wolkenkratzer-Vocals und einer schönen Melodie sämtliche Merkmale eines weiteren waschechten, ikonischen Leppard-Hits ganz in der Tradition derer, für die die Band steht und womit sie bekannt geworden ist.

Das Artwork zu Diamond Star Halos ist dabei nicht minder selbst ein Kunstwerk. Das Design reiht sich nahtlos in die Ahnengalerie sofort wiedererkennbarer Def-Leppard-Album-Artworks aus der Vergangenheit ein. Mit Bildern des weltbekannten und global geschätzten Fotografen und Regisseurs Anton Corbijn versehen sowie mit einem visuellen Konzept von Maryam Malakpour und den im UK beheimateten Munden Brothers ausgestattet, spiegelt das Design den Einfluss der Band aus ihrem heutigen Blickwinkel betrachtet wider.

Zudem darf man sich auf die baldige Premiere des ersten Musikvideoclips zum neuen Album gefasst machen. In Folge der Albumveröffentlichung begeben sich Def Leppard als Co-Headliner von Mötley Crüe auf ihre 36 Städte umfassende The Stadium Tour, deren Billing von den Ehrengästen Poison und Joan Jett komplettiert wird.

Diamond Star Halos wurde von Def Leppard im Verlauf von zwei Jahren parallel in drei verschiedenen Ländern aufgenommen. Dabei hielt sich Joe in Irland auf, Sav in England sowie Phil, Vivian und Rick in den Vereinigten Staaten. Ohne dem Druck von Deadlines und strikten Zeitplänen ausgesetzt zu sein, steckte die Band all ihre Energie in die Erschaffung von 15 bedeutungsvollen Tracks, bei denen klassische Attitüde auf ein modernes Feuer trifft.

Thematisch verbeugt man sich vor den frühesten verbindenden gemeinsamen Einflüssen wie etwa David Bowie, T. Rex und Mott The Hoople, um nur einige zu nennen. Bereits der Titel des Albums selbst ist eine Referenz an T. Rex‘ Bang a Gong (Get It On). Dabei hat die Band sich diesmal nicht allein auf diese Reise begeben. So leiht die mehrfache Grammy-Gewinnerin und legendäre Künstlerin Alison Krauss den Stücken This Guitar und Lifeless ihre sofort wiedererkennbare, engelsgleiche Stimme, während David-Bowie-Pianist Mike Garson auf den Titeln Goodbye For Good This Time und Angels (Can’t Help You Now) zu hören ist.

2022 ist Def Leppards Jahr.

Diamond Star Halos Tracklist:

1. Take What You Want

2. Kick

3. Fire It Up

4. This Guitar [feat. Alison Krauss]

5. SOS Emergency

6. Liquid Dust

7. U Rok Mi

8. Goodbye For Good This Time

9. All We Need

10. Open Your Eyes

11. Gimme A Kiss

12. Angels (Can’t Help You Now)

13. Lifeless [feat. Alison Krauss]

14. Unbreakable

15. From Here To Eternity

Tourdaten:

16.06. Atlanta, GA – Truist Park

18.06. Miami Gardens, FL – Hard Rock Stadium

18.06. Orlando, FL – Camping World Stadium

22.06. Washington, D.C. – Nationals Park

24.06. Flushing, NY – Citi Field

25.06. Philadelphia, PA – Citizens Bank Park

28.06. Charlotte, NC – Bank of America Stadium

30.06. Nashville, TN – Nissan Stadium

02.07. Jacksonville, FL – TIAA Bank Field

05.07. St. Louis, MO – Busch Stadium

08.07. Chicago, IL – Wrigley Field

10.07. Detroit, MI – Comerica Park

12.07. Hershey, PA – Hersheypark Stadium

14.07. Cleveland, OH – FirstEnergy Stadium

15.07. Cincinnati, OH – Great American Ball Park

17.07. Milwaukee, WI – American Family Field

19.07. Kansas City, MO – Kauffman Stadium

21.07. Denver, CO – Coors Field

05.08. Boston, MA – Fenway Park

06.08. Boston, MA – Fenway Park

08.08. Toronto, ON – Roger’s Centre

10.08. Orchard Park, NY – Highmark Stadium

12.08. Pittsburgh, PA – PNC Park

14.08. Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium

16.08. Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium

19.08. Houston, TX – Minute Maid Park

21.08. San Antonio, TX – Alamodome

22.08. Arlington, TX – Global Life Field

25.08. Glendale, AZ – State Farm Stadium

27.08. Inglewood, CA – SoFi Stadium

28.08. San Diego, CA – Petco Park

31.08. Seattle, WA – T-Mobile Park

02.09. Vancouver, BC – BC Place

04.09. Edmonton, AB – Commonwealth Stadium

07.09. San Francisco, CA – Oracle Park

09.09. Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

