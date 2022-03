Metal Bash Open Air 2022: Cover Bash und Metal Bash Open Air finden am 13.05. und 14.05. statt

Metal Bash – Cover Bash – Open Air 2022

13.05.2022 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

Line-Up:

Powerslave (Iron Maiden Tribute), Slayensemble (Slayer Tribute), Motörment (Motörhead Tribute)

Metal Bash Open Air 2022

14.05.2022 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

Line-Up:

Ost+Front, Asomvel, Kneipenterroristen, Hateful Agony, Shadowbane, Strydegor, Methedras, Angelcrypt, Rise Of Kronos, Fire, Breathe Your Last, Skythen, Sagenbringer, Without An Ace, Generation Television, Broken Eardrum

Info + Tickets: 040 / 435353 oder www.metalbash.de