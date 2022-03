Landmvrks: veröffentlichen neue Single / Video ‚Self-Made Black Hole‘ feat. Anthony Diliberto von Resolve

Die in Marseille, Frankreich ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks kehren mit Lost In The Waves (The Complete Edition) zurück, einer erweiterten Version ihres hochgelobten Studioalbums mit prominenten Features, neuer Musik und aufregenden Bonusinhalten, die ab sofort erhältlich ist!

Nun hat die Band Self-Made Black Hole enthüllt, den dritten und letzten neuen Track aus der erweiterten Edition, der das Feature von Anthony Diliberto von Resolve enthält.

Schaut euch Self-Made Black Hole feat. Anthony Diliberto von Resolve jetzt an!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: