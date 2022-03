Joe Bonamassa: veröffentlicht animiertes Video zum Song „Mind’s Eye“

Mit Mind’s Eye kommt nun ein weiterer Song mit Video aus seinem Top 3 Album Time Clocks heraus. Das Video, das eine Hommage an den Animationsstil von Yellow Submarine der Beatles und die Prog-Rock-Videos der 70er Jahre ist, wird im Vorfeld von Bonamassas Europa- und Großbritannien-Tournee veröffentlicht, die am 20. April beginnt und bis zum 7. Mai dauert. Der Bluesrock Gitarrist macht auch in 5 deutschen Städten Station.

„Joe wollte, dass dieses Video die großen Prog-Rock-Videos der Vergangenheit nachahmt, indem er coole, maßgeschneiderte Illustrationen und psychedelische Szenen verwendet“, sagt Roy Weisman, der CEO von Joes US-Label J&R Adventures.

Weisman fährt fort: „Der Song hat ein sehr Pink Floyd-artiges Feeling, also musste das Video diese einzigartige Stimmung aufgreifen und umsetzen. Das ganze Time Clocks-Album handelt von einer Reise, und Mind’s Eye gibt einen unterhaltsamen Einblick in das, was im Kopf eines Menschen herumschwirren könnte.“

Der gefeierte Blues-Rock-Gitarrist und Singer-Songwriter Joe Bonamassa kehrt zum ersten Mal seit drei Jahren auf Tournee nach Europa und Großbritannien zurück. Die Tournee 2022 folgt auf die Veröffentlichung von Bonamassas von der Kritik gefeiertem 15. Solo-Studioalbum Time Clocks, das ursprünglich im Oktober 2021 über Provogue/Mascot Label Group in Europa veröffentlicht wurde und in Deutschland bis auf Platz 3 der Album Charts stieg und sich ganze 9 Wochen lang hielt.

Auf Joes Tournee 2022 wird der Gitarrist zusammen mit einer handverlesenen Gruppe von Weltklasse-Musikern auftreten und Songs aus seinem letzten Studioalbum Time Clocks sowie Titel aus seinem umfangreichen Katalog von Alben wie Royal Tea, Redemption, Blues Of Desperation und The Ballad Of John Henry sowie klassische Bonamassa-Fan-Favoriten spielen.

EU/UK Tour Dates

April 20, 2022 Glasgow, UK, The Armadillo

April 22, 2022 Cardiff, UK Cardiff Motorpoint Arena

April 23, 2022 Brighton, UK Brighton Centre

April 24, 2022 Antwerp, BE Lotto Arena

April 26, 2022 Hannover, DE Swiss Life Hall

April 27, 2022 Saarbrücken, DE Saarlandhalle

April 29, 2022 Frankfurt, DE Jahrhunderthalle (Sold Out)

April 30, 2022 Amsterdam, NL Ziggo Dome

May 1, 2022 Berlin, DE Verti Music Hall

May 3, 2022 Düsseldorf, DE Mitsubishi Electric Halle

May 5, 2022 London, UK Royal Albert Hall

May 6, 2022 London, UK Royal Albert Hall

May 7, 2022 Paris, FR Palais Des Sports

Joe Bonamassa online:

www.jbonamassa.com

www.facebook.com/JoeBonamassa