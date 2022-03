MetalFamilyForUkraine – Benefizfestival in Hademarschen am 26.03.2022 (Vorbericht)

Bereits am 26.03.2022 findet in Schleswig-Holstein das erste Benefizfestival für die in Not geratenen Menschen in und aus der Ukraine statt. In der Mitte des Dreiecks der holsteinischen Kreisstädte Rendsburg, Heide und Itzehoe lädt der Hademarscher Hof in Hademarschen ein. Gemeinsam mit dem Headbangers Ballroom Hamburg wurde diese Hilfsaktion spontan initiiert. Der Eintritt ist im Prinzip frei, es wird allerdings um eine Mindestspende von 10 € gebeten.

Weiterhin hat das Team um den Ballroom ein Ukraine-Sondershirt und eine Tombola auf die Beine gestellt. Eine Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Hauptpreis wird neben viel Merchandise und diversen Goodies ein signiertes Saiteninstrument einer bekannten Band sein.

Lautstark Gegen Krebs in Person vom bekannten Wacken Opa Günter wird eine von Rose Tattoo signierte Gitarre versteigern.

Das Team des Veranstalters Frank Olschewski und seiner Frau Susanne vom Hademarscher Hof wird von jedem verzehrten Getränk 0,50 Euro ebenfalls in den Spendentopf werfen.

Die Bands verzichten selbst auf ihre Fahrtkosten und spielen nur für Fans und die Sache. Gleiches gilt auch für die Techniker und Veranstalter. Das zeichnet die Szene schon aus. Da auch die Firma Defacto-Sicherheit aus Wacken ebenfalls völlig kostenfrei arbeitet und für eure Sicherheit sorgt, konnte der Eintritt tatsächlich kostenfrei gehalten werden. Dadurch werden alle Einnahmen direkt in den Spendentopf gepackt.

Das bisherige bestätigte Line-Up sieht Tri State Corner, Motörizer aus Kiel sowie Alligator Fight Club vor. Allerdings arbeitet der Veranstalter noch an einem namhaften Special Guest.

Die Veranstaltung läuft unter den derzeit zugelassenen 2G-Regeln für maximal 250 Zuschauer. Einlass ist ab 18 Uhr. Dazu wird auch ein Schnitzelbuffet im Hademarscher Hof für 16,50 € angeboten. Hierzu ist eine Tischreservierung unter 04872 / 2733 vorab notwendig.