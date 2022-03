Supreme Unbeing: enthüllen Details zum zweiten Studioalbum

In einer online Pre-Listening Party präsentieren Supreme Unbeing Details zu ihrem zweiten Studioalbum. Enduring Physicality soll am 6. Mai erscheinen. Musikalisch ist das neue Werk grob den Segmenten Progressive Rock/Metal und Power Metal zuzuordnen.

Supreme Unbeing sind (Foto v.l.n.r.) D. Sciple (Rhythmusgitarre), D.Vine (Lead-Gitarre), Zac Red (Gesang), Al Mytee (Schlagzeug) und Unknown (Bassgitarre)

Auch wenn es durch technische Störungen keinen optimalen Ablauf der Pre-Listening Party gab, so stand Zac Red den eingeladenen Medienvertretern doch immerhin eine knappe Stunde für Fragen zur Verfügung und auch das Pre-Listening konnte später noch erfolgen.

Das Gespräch mit Zac Red, dem Frontmann des schwedischen Quintetts, lief sehr strukturiert ab. Die Teilnehmer stellen ihre Frage(n) per Chat, beantwortet werden diese dann der Reihe nach verbal via Webcam. Hier sind die wichtigsten Neuigkeiten für euch zusammengefasst. Um euch aber nicht mit dem Durcheinander der Fragenreihenfolge zu quälen, habe ich die Inhalte der Antworten für euch in drei Blöcke eingeteilt. Wir starten mit den wichtigsten News zu Enduring Physicality in dem Abschnitt ‚Das neue Album‘. Das ‚Drum Herum‘, also Hintergründe zu den Videodrehs, dem Mixen des Albums oder dem Cover-Artwork findet ihr in einer eigenen Passage. Im dritten Teil stelle ich euch noch ein kleines ‚Bonbon‘ vor, den Supreme Unbeing für eine kleine Anzahl Fans in petto haben.

Das neue Album

Die Arbeit an Enduring Physicality begann unmittelbar nach der Veröffentlichung ihres Erstlingswerks Enter Reality. Etwa ein Jahr wird an dem Album geschrieben, gefeilt und aufgenommen. Dabei werden die Pläne immer wieder durch Corona verzögert. Die Musik und Melodien entspringen der Kreativabteilung der Band, die aus Sänger Zac Red und Lead Gitarrist D.Vine besteht, währen die Lyrics in allein in den Händen von Zac Red liegen. Der Sound des neuen Albums ist in den Augen von Supreme Unbeing reicher und voller im Vergleich zu seinem Vorgänger. Was sie nicht zuletzt auch auf die gut gelungenen Experimente beim Gesang und Hintergrundgesang zurückführen. Aber auch die musikalischen Aspekte spielen eine wichtige Rolle. Supreme Unbeing beschreiben ihre Musik als melodisch und gespickt mit dramatischen Wendungen. Ein spezifisches Genre ist schwer auszumachen, auch wenn ich dies einführend versucht habe, so sehen sie sich selbst als Metal Rockband. Wichtig sind ihnen dabei gleich mehrere Aspekte. Zac Red betont, dass die Band eine positive Einstellung hat und dies auch in der Musik transportieren will. Sie machen Musik, die ihnen selbst gefällt und für sie selbst gut klingt (Anmerkung des Redakteurs: denkt bloß nicht, dass das selbstverständlich ist), zudem soll die Musik eingängig und auch am nächsten Tag noch in der Erinnerung des Hörers sein. Inspiriert ist der Sound von frühen Helden der Szene wie Europe, Guns n’ Roses oder Metallica. Dies ist ab und an durchaus rauszuhören, dennoch haben Supreme Unbeing einen ganz eigenen Stil und ihre eigene musikalische Identität. Der lyrische Teil und somit die darin enthaltenen Botschaften sind dabei ebenso von großer Bedeutung. Sie haben hierzu einen Erzählstil entwickelt, dem der Hörer folgen kann.

Drum Herum

Beim Thema Mixing und Mastering sind Supreme Unbeing für Enduring Physicality zweigleisig unterwegs. Die Singles Face OF Evil und Hide The Beast sind von Sebastian ‚Seeb‘ Levermann (Orden Ogan) bearbeitet worden. Das Mixing und Mastering für ihr zweites Album legt die junge Formation hingegen in die Hände des renommierten dänischen Misch- und Masteringtechniker Jacob Hansen, der auch schon für Branchengrößen wie Volbeat oder Arch Enemy tätig war. Mit diesen Personalien wollen Supreme Unbeing das Maximum für ihr Projekt rausholen.

Für die Musikvideos sind einige bekannte Gesichter gecastet worden. Allen voran der überragende schwedische Schauspieler Dragomir Mrsic, der laut Zac Red trotz seiner beeindruckenden internationalen Reputation (z.B. in Edge Of Tomorrow als Co-Star von Tom Cruise) ein bescheidener Kerl geblieben ist. Für Dragomir Mrsics Besetzung spielten neben seinen unumstrittenen schauspielerischen Fähigkeiten auch seine bösen Augenbrauen und sein angsteinflößendes Lachen eine wesentliche Rolle. In der Miniserie der Supreme Unbeing Videos ist außerdem sein Sohn Maximilian Mrsic zu sehen. Weiteren Glanz bringen Eleine Sängerin Madeleine Liljestam sowie die deutsche YouTuberin Raja Meissner (Rajas YouTube Kanal) in die aufwendig produzierten Real-Videos (bisher wurden lediglich animierte Videos erstellt).

Bei dem Entwicklungsprozess von Musikalben denken die meisten Bands von Album zu Album, dabei wird ggf. nicht verwendetes Material für spätere Veröffentlichungen verwendet, wenn dies dort reinpasst. Bei Supreme Unbeing läuft das derzeit ein wenig anders, da bereits eine Reihe von Alben geplant ist. Die hierzu erforderlichen Songs sind bereits geschrieben und es besteht ein grober Plan, welcher Song auf welches Album kommen wird.

Für Supreme Unbeing war die Zeit seit dem Release ihres Debüts wirklich ätzend, da es aufgrund von Corona noch keine Möglichkeit für einen Livegig gab. Die Planungen für eine Tour laufen zwar bereits, zurzeit gibt es aber noch keine konkreten Informationen hierzu.

Bonbon

Ein ganz besonderes Geschenk wird es für eine kleine Anzahl Fans geben. Supreme Unbeing haben einen 3D-Druck ihrer Gesichter und ihres Logos angefertigt. Die Auflage beträgt 100 Stück, es blieb allerdings offen, auf welchem Weg dieses, unter Fans und Sammlern sicherlich begehrte Stück, erhältlich sein wird.

Ein Review zu dem Album werden wir euch sicherlich auch vorstellen, sobald uns dieses vorliegt. Bis dahin ist noch etwas Geduld angesagt. Einen ersten eigenen Eindruck von dem, was euch auf der Scheibe erwartet, könnt ihr euch aber schon jetzt anhand der folgenden Tracklist und den bereits veröffentlichten Musikvideos machen.

Enduring Physicality Tracklist: