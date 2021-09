3rd Grade Burn: mit grooviger Single

Am 01.10. erscheint das zweite Studioalbum der Groove Metal Band 3rd Grade Burn, doch am 17.09. legen sie erst mal Single Numero zwei nach: Nails, so der Titel, schlägt in die gleiche Kerbe wie die erste Vorabsingle Friend Or Foe – voll auf die Zwölf, harte Gitarren, markerschütternde Shouts; einfach ein Groovemonster!

Nachdem die erste Single Friend Or Foe bereits in einigen Metal-Radios gespielt wurde und in einige genrespezifische Spotify-Playlists aufgenommen wurde, legen 3rd Grade Burn, dreiköpfige Groove Metal Band, mit Nails nach. Grooviger, wütender, aber auch gereifter als anno 2017 auf ihrem Erstlingswerk Welcome To My Wasteland interpretiert das Trio seinen 90er Jahre „fully bearded Groove Metal“ wieder einmal neu.