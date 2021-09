Out In The Green presents Frauenfeld Rocks: zurück in der Schweiz mit Metallica, Sabaton und Five Finger Death Punch

Die größte Metalband der Welt kommt 2022 mit einem gewaltigen Line-Up in die Schweiz! Im Rahmen der Veröffentlichung ihres neu-remasterten Black Albums spielen Metallica am 29. Juni 2022 eine exklusive Open-Air-Show auf der Grossen Allmend in Frauenfeld. Mit Sabaton und Five Finger Death Punch sind zwei absolute Szene-Hochkaräter mit am Start, damit ist aber nicht genug: Drei weitere Bands werden noch angekündigt und sorgen dafür, dass all eure Metal-Träume in Erfüllung gehen!

Tickets und weitere Infos gibt‘s hier.