Anne Stokes: EMP präsentiert exklusive Kollektion in Zusammenarbeit mit der englischen Gothic-Ikone

Die Kunst eigene Welten entstehen zu lassen, die Menschen auf magische Weise in ihren Bann ziehen ist es, die die englische Fantasy-Art-Meisterin Anne Stokes weltbekannt gemacht hat. Neben ihren Arbeiten als Merch-Designerin für Bands wie Queen oder die Rolling Stones und Illustratorin für zahlreiche Bücher und Spiele haben ihre mystischen, symbolträchtigen Werke vor allem in der Gothic-Szene Kultstatus. Sie faszinieren, inspirieren und verführen, dienen als Vorlagen für Kostüme oder einfach nur der Verkörperung der Lebensweise zwischen Memento Mori und Carpe Diem, die den einzigartigen, düster-romantischen Look der Schwarzen Szene prägt.

EMP, Europas Nummer 1 E-Commerce Company in Rock & Entertainment Merchandising, stattet seit über 30 Jahren Fans mit allem aus, was das Herz begeht. Neben einem ständig wachsenden Sortiment aus Musik-, Gaming- und Entertainment-Merchandise setzt der Lingener E-Commerce-Spezialist mit seinen Eigenmarken noch einmal ganz besondere Schwerpunkte. Unter der Brand Gothicana by EMP werden Szene-Begeisterte bereits seit Jahren nach der Devise „Summon Your Spirit“ mit immer neuen leidenschaftlichen, extravaganten und detailreichen Szene-Looks in Schwarz, Purpur und Blutrot versorgt. EMP bleibt dabei seinem Anspruch treu, jedem das individuelle Ausleben der eigenen Persönlichkeit zu ermöglichen. Mit einem Store in Leipzig – als Veranstaltungsort des Wave-Gotik-Treffens quasi Europas Gothic-Hauptstadt – hat EMP ganz selbstverständlich immer das Ohr am Herzen der Szene und sucht stets nach neuen Möglichkeiten, sein umfangreiches Sortiment weiter auszubauen.

Auf ebendieser unermüdlichen Suche nach einzigartigen Looks präsentiert der Merch-Spezialist nun eine ganz besondere Möglichkeit, am eigenen Leib in die verwunschene Welt der Gothic-Queen Anne Stokes einzutauchen, denn die Fantasy-Art-Legende hat exklusiv für EMP eine Kollektion designt.

Die Anne Stokes Collection von Gothicana by EMP zeichnet sich vor allem durch die unverkennbaren Designs der Künstlerin aus, die mit speziellen Schnitten und Stilelementen zu einem düster-romantischen Look abgerundet werden. Aufwendige und detailverliebte Prints mit den mystisch-fantastischen Motiven von Anne Stokes auf wunderbar kunstvoll asymmetrisch geschnittenen Oberteilen für Tag und Nacht, Cardigans, Kleidern, Mänteln sowie Schuhen und Accessoires mit dekorativen Elementen und Schnürungen, Nieten und Spitzen lassen keine Wünsche offen. Neben Schwarz und vielfältigen Graustufen dominieren vor allem Details in Rot- und Violett-Tönen, die Fans in ganz Europa zu neuen, einzigartigen Looks und Kombinationen inspirieren werden.