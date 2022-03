Prior The End: veröffentlichen 2. Album „Cutting My Roots“ am 13. Mai

Prior The End stehen seit ihrer Gründung 2013 für Energie, Emotion und beständigen Wandel.

Verwurzelt in der harten Rock-Musik erhebt das Hallertauer Quintett hohe Ansprüche an stilistische Vielfalt und kompositorische Spannung.

Nach ihrer Etablierung in der Lokalszene und gemeinsamen Konzerten u.a. mit Evergreen Terrace und Napoleon veröffentlichte die Band um Sänger Alexander Weiß im Sommer 2016 das Konzeptalbum The Worst Is Yet To Come bei Timezone Records.

Von den Medien gelobt für ihr geerdetes und erfrischendes Songwriting, legten Prior The End 2017 die aggressive One-Off Single Irukandji nach und erzielten damit neben diversen Sampler-Voting-Siegen auch einen Platz auf Tesseracts Daniel Tompkins‘ Spotify Playlist.

Nach einer ausgedehnten Jubiläumstour quer durch Bayern begannen Prior The End mit den Arbeiten an ihrem zweiten Album.

Unterstützt durch eine erfolgreiche Crowdfunding Kampagne und einer akribischen Studiophase, stehen Prior The End nach 2 Jahren der Pandemie-geschuldeten Bühnenabstinenz mit ihrem neuen Album Cutting My Roots in den Startlöchern, um ein markantes musikalisches Ausrufezeichen zu setzen.

Tracklist:

01 Rage & Static

02 Ask Them About Cancer

03 Time Forgot Itself

04 Lifeline

05 Pygmalion

06 Trespassing In Sanity

07 No Skin

08 Catalepcity

09 Gaijin

10 Mark It Zero

11 No King On Heaven’s Door

12 Cutting My Roots

Line-Up:

Alexander Weiß • Vocals

Raphael Gerl • Guitar

Alexander Schmidl • Guitar

Sebastian Roith • Bass

Christian Schmidt • Drums

https://www.facebook.com/priortheend

https://www.instagram.com/priortheend/