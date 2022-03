Volbeat: 15th Anniversary Limited Vinyl Re-Issue “Rock The Rebel/Metal The Devil”

Zum 15. Jahrestag von Volbeats zweitem Album Rock The Rebel/Metal The Devil veröffentlicht Mascot Records eine limitierte Vinyl-Edition. Eine Glow-in-the-Dark-Pressung wird überall im Handel und online erhältlich sein, während eine begrenzte Anzahl von einzigartigen Marmor-Editionen über volbeat.dk, Revolver und EMP erhältlich sein werden: https://lnk.to/VolbeatMLG

Rock The Rebel/Metal The Devil wurde ursprünglich 2007 von Mascot Records veröffentlicht und wurde schnell zu einem Meilenstein für Volbeat. Das Album erreichte Platz 1 der dänischen Albumcharts und wurde in seinem Heimatland mit vierfachem Platin und in Deutschland mit Gold ausgezeichnet. Das Album enthält mehrere Hits, darunter Sad Man’s Tongue, der immer noch ein fester Bestandteil der Liveshows der Band ist (zu hören auf 2020’s Rewind, Replay, Rebound: Live in Deutschland und zuletzt auf der Co-Headline-US-Tour der Band mit Ghost), und der Fan-Liebling Radio Girl. The Garden’s Tale, bei dem Johan Olsen von Magtens Korridorer mitwirkt, hielt sich 18 Wochen in den dänischen Single-Charts und erreichte Platz 1. Rock The Rebel/Metal The Devil brachte der Band 2008 ihre ersten Nominierungen bei den Danish Music Awards für das Album des Jahres, das Rockalbum des Jahres, die Band des Jahres und den besten Sänger ein, sowie Nominierungen als bester dänischer Act bei den MTV European Music Awards 2007 und 2008. Die mitreißende Live-Show von Volbeat wurde damals auch erstmals auf die Hauptbühne von Festivals wie Roskilde und Wacken Open Air gebracht, und die Band war Headliner auf der Metaldome-Bühne beim Graspop sowie Vorgruppe von Metallica in Arhaus, Dänemark.

Mit diesen neuen limitierten Vinyl-Varianten feiern Volbeat und Mascot Records das Vermächtnis dieses Klassikers und die Zukunft seiner Songs, die weiterhin auf die Bühne gebracht werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 haben sich Volbeat unermüdlich in die oberste Liga des Rock vorgearbeitet, mit endlosen Tourneen und einer Reihe von acht geliebten Alben, die sich millionenfach verkauft und weltweit zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen erhalten haben. Auf ihrem Weg haben sie zahllose Auszeichnungen erhalten (darunter eine Grammy-Nominierung) und zehn erste Plätze in den US-Mainstream-Rock-Airplay-Charts erreicht (die meisten für eine europäische Band überhaupt).

http://www.volbeat.dk

http://www.facebook.com/volbeat