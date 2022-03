Head First: „Head First“ feat. Kärtsy Hatakka (Waltari) erscheint am 27.05.

Waltari Mastermind Kärtsy Hatakka veröffentlicht mit seiner Band Head First das gleichnamige neue Studioalbum am 27.05. bei Metalville Records (Rough Trade)

Zum einen war da Waltari … und es gab Head First!!

Der Status des finnischen Crossover-Monsters Waltari ist nicht zu leugnen, da es sich schon in den frühen 1990er Jahren um den ersten „Metal ähnlichen“ Bandexport ihres Heimatlandes handelte.

Aber nur noch wenige können sich erinnern, dass ihr Sänger Kärtsy Hatakka schon damals eine andere Band unter dem Namen Head First hatte… die einzige echte Funk-Metal-Band aus Finnland! Und nun bringt eben diese Band ihr Debüt heraus… nach 30 Jahren des Wartens!

Kärtsy spielte anfangs gleichzeitig in zwei Bands, Waltari und Head First. Letztere erzielte mit ihrer tanzbaren Mischung aus Funk, Metal und Prog-Rock einen beachtlichen Erfolg im Raum Helsinki. In einigen der ersten Waltari Songs war der funkige Einfluss von Head First auch noch deutlich herauszuhören.

„Head First war angesagt, alle großen Helsinkier Live-Veranstalter liebten die Band, und es kamen immer größere Zuschauermengen“, erinnert sich Kärtsy.

Doch dann bekamen Waltari 1991 überraschend einen internationalen Plattenvertrag, und der Rest ist Geschichte. Und so wurde Head First auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Doch nun, nach 30 Jahren, ist man wieder zurück!

Bereits vor einigen Jahren unternahm die Band die ersten Schritte in Richtung Re-Aktivierung indem man einige Shows in Helsinki und Umgebung spielte. So wurde der Wunsch auch endlich ein erstes Album zu veröffentlichen zum erklärten Ziel von Head First.

Basierend auf den größten Live-Killern wurde das vorhandene Songmaterial den heutigen Sounderwartungen angepasst. Dazu entstanden auch einige brandneue Stücke. Neben den drei Originalmitgliedern Kärtsy, Jaani Marttila und Sami Timonen wurde mit Jesper Anastasiadis ein neuer Bassist in die Band geholt.

Head First bedeutet Old-School-Funk-Metal mit einer frischen Kante grooviger Beats und mitreißender Energie!

Head First Line-Up:

Kärtsy Hatakka – Vocals

Jaani Marttila – Guitars

Jesper Anastasiadis – Bass and Backing Vocals

Sami Timonen – Drums