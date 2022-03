Any Given Day: veröffentlichen neue Single / Video ‚Apocalypse‘

Das Metal-Schwergewicht Any Given Day, aus dem Herzen des deutschen Ruhrgebiets, sind zurück und veröffentlichen die erste neue Single Apocalypse seit ihrem letzten Album Overpower (2019).

Die Band begann mit dem Songwriting, als die globale Pandemie ausbrach und aufgrund der Umstände war der gesamte Schreibprozess etwas schwierig. Wer hätte gedacht, dass das Thema der Apocalypse heute noch realer ist, als vor zwei Jahren.

Die Band zur Single:

„Wir wollen die Botschaft verbreiten, dass wir alle Verantwortung in unserem Leben und unserer Gesellschaft übernehmen müssen und nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Anstatt darauf zu warten, dass etwas passiert, oder nach einem Sündenbock zu suchen, sollten wir uns alle fragen, wie wir ein aktiver Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein können.

Wenn wir alle zusammenhalten, können wir als Einheit tatsächlich etwas bewirken und verändern.“

Auch wenn sie aus Deutschland kommen, so leben Any Given Day doch den amerikanischen Traum. 2012 gegründet, haben sie 2014 mit dem Debüt My Longest Way Home (#28 in den deutschen Album Charts) bereits für großes Aufsehen sorgen können und mit ihrem 2016er Album Everlasting (#14 in den Charts) gezeigt, dass sie mehr als nur ein Internet-Phänomen sind. Heute können Any Given Day auf unzählige Tourneen und Shows auf Bühnen jedweder Größe mit Genre-Koryphäen wie Caliban, Bury Tomorrow, Trivium oder Suicide Silence sowie euphorische Publikumsreaktionen und eine exponentiell angewachsene Gefolgschaft blicken, die die Band bei jeder sich bietenden Gelegenheit frenetisch feiert.

Auf Overpower (#19 in den deutschen Album Charts) haben Any Given Day ihren einzigartigen Mix aus unaufhaltbarer Brutalität, eindringlichen Melodien und unglaublicher Catchiness perfektioniert. Umgeben von dem großartigen musikalischen Können seiner Bandkollegen, lehrt der einmalige Dennis Diehl (Sänger, Shouts & Clean) mit seiner einzigartigen Stimme und epischen Gesangslinien jeden amerikanischen Radio-Rock-Sänger das Fürchten. Nehmt egal welchen Song des Albums und ihr bekommt walzende in-die-Schnauze-Modern-Metal-Gewalt mit epischen Spannungsbögen, die die Basis für die Klasse von Overpower bilden – und dabei immer eine aufbauende, positive Message bereithalten.

Absolute musikalische Gewalt, echte Emotionen und eine einzigartige, frische Herangehensweise an harte moderne Musik sind es, was Any Given Day ausmachen und was sie wie keine zweite Band können.

Any Given Day sind:

Dennis Diehl – Vocals

Andy Posdziech – Gitarre

Dennis Ter Schmitten – Gitarre

Michael Golinski – Bass

Leon Stiller – Schlagzeug

Mehr Info:

www.instagram.com/anygivenday

www.facebook.com/anyxgivenxday