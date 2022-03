Sander Gommans (After Forever): veröffentlicht neuen Track mit HDK

Dieses Lied hat seinen eigenen Weg gewählt, um all die mutigen Menschen zu unterstützen, die entschlossen sind, die Zukunft unserer Kinder zu verteidigen.

Borderland hatte ursprünglich einen anderen Titel, aber mit genau den gleichen Liedtexten. Das Lied wurde zu einer Zeit geschrieben, als man sich noch nicht vorstellen konnten, was passieren würde. Während an den letzten Details des Videos für diesen Track gearbeitet wurde, konnte man sich nicht entgehen lassen, wie relevant dieser Song angesichts dessen geworden war, was in der Welt passierte. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, das Video an die aktuellen Ereignisse anzupassen. Dieses Lied hat nun sein eigenes Schicksal gewählt, um all die unglaublich mutigen Menschen zu unterstützen, die jetzt entschlossen sind, sich selbst, andere und vor allem die Zukunft ihrer und unserer Kinder zu verteidigen.

Borderland war und bleibt der erste Track eines neuen Konzepts, Serenades Of The Netherworld von Magic O Metal. Es ist auch der erste einer Reihe neuer Tracks von HDK, bei dem Sander Gommans mit verschiedenen Musikern zusammenarbeitet. Das Konzept für Serenades Of The Netherworld entstand aus der Idee, den vielen Talenten, die die Fackel des Metal-Musikgenres weitertragen oder weitergeben wollen, eine Stimme zu geben, egal ob sie neu in der Szene sind oder als Veteran gelten. Sander Gommans erklärt: „Wir laden Bands und/oder Solokünstler ein, Musik zu diesem Konzept beizutragen, aber vor allem ermutigen wir alle, durch alle Arten von musikalischer Zusammenarbeit, weiterhin neue Metal-Musik zu schaffen. Hier können Serenades Of The Netherworld etwas bewirken, Musik auf neue und unterschiedliche Weise zu machen und zu veröffentlichen.

Wir starten deshalb mit Borderland eine Reihe von Heavy-Metal-Tracks unter dem Banner von Serenades Of The Netherworld; eine ungeplante Hommage an die tapferen Männer und Frauen, die für das kämpfen, woran sie glauben. Dieses Lied unterstützt die Menschen und Flüchtlinge aus der Ukraine. Wir bitten alle, sich nicht nur dieses Video anzusehen, sondern diesen Menschen, insbesondere den Kindern, die zu unfreiwilligen Opfern geworden sind, zu Hilfe zu kommen.“

Die folgenden Personen haben zu HDKs Borderland beigetragen:

Musik, Texte, Produktion & Mix: Sander Gommans @ Eternia Studios

Gesang: Sander Gommans und Monica Janssen – X-Tinxion und Downcast Collision

Drums: Joeri Warmerdam – Phantom Elite

(Solo)gitarre und Bassgitarre: Sander Gommans

Gast Gitarren Solo: Frank Schiphorst – Mayan

Video: Menno Kappe – Magic O Metal