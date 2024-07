Rezet: haben die dritte Single aus ihrem neuen Album „Rezet“ veröffentlicht

Die dritte Single-Auskopplung aus Rezets selbst betiteltem, sechsten Studioalbum! Wenn Motörhead und Anvil ein Kind bekommen hätten, wäre es dieser Track gewesen! Genau aus diesem Grund gastiert auch die kanadische Legende und der Speed/Thrash-Metal Pionier Steve „Lips“ Kudlow, von der Kultband Anvil, auf dieser Nummer! Neben Rezet-Gitarristen Ricky Wagner und Nikolay Atanasov, steuert Lips selbst einige seiner unverkennbaren Gitarren-Leads bei und gibt somit der Single True As Lies noch das gewisse Etwas!

Mit ihrem nunmehr sechsten, selbst betitelten Studioalbum melden sich Rezet mit voller Kraft zurück!

Elf Songs und ein Klavier-Intro bieten den Hörern erstklassigen Speed/Thrash Metal, der sich locker zwischen internationalen Klassikern der 80er und 90er-Jahre, sowie aktuellsten Tips von heute einfügen wird.

Die Aufnahmen wirken wie ein zweiter Frühling der Band: ehrlich, direkt, frisch und ultra heavy! Dies mag mitunter am bisher stärksten und reifsten Line-up in der Geschichte der Band liegen. Zu Beginn des Vorjahres rekrutierte man niemand geringeren als den aus Bulgarien stammenden und in Dänemark lebenden Saitenhexer Nikolay Atanasov. Er komplementiert mit dem bereits davor dazugestoßenen Bassisten Lorenz Kandolf das Line-Up. Den Kern der Gruppe bildet, seit dem mittlerweile als Klassiker gehandhabten, im New Wave Of Thrash Metal geltenden Debüt Have Gun, Will Travel (2010), Band-Gründer, Sänger, Gitarrist und Hauptkomponist Ricky Wagner, sowie der Ausnahme-Schlagzeuger Bastian „attt“ Santen. Noch nie hat Rezet so frisch geklungen und vor Angriffslust gestrotzt.

Produziert, gemixt und gemastert wurde das Album erneut von Eike Freese Hamburgs Rock & Metal-Produzenten par excellence, wobei Teile der Aufnahmen in den bandeigenen Rad Toad Studios, im hohen Norden Schleswig-Holsteins, selbst durchgeführt wurden. Pär Oloffsson bietet die dystopische Visualisierung der Scheibe und zeichnet das Bild einer mechanischen Landschaft, die von neuem Leben zurückerobert wird.

Der „große Reset“ war vermutlich noch nie so nah…