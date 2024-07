Albert Castiglia: „Righteous Souls“ feat. Joe Bonamassa, Popa Chubby, Danielle Nicole und weitere

Albert Castiglia, der kürzlich bei den Feierlichkeiten in Memphis einen weiteren Blues Music Award für das Beste Blues Rock Album als Mitglied der Blood Brothers zusammen mit seinem Labelkollegen Mike Zito gewonnen hat, zeigt sich auf seinem neuen Soloalbum Righteous Souls, das am 19.07.2024 bei Gulf Coast Records erscheinen wird, von seiner gitarristischen Seite. Gulf Coast wird die erste Single des neuen Albums, Centerline mit Popa Chubby (zusammen mit digitalen Vorbestellungen von Single und Album bei allen digitalen Verkaufsstellen), am 14.06.2024 veröffentlichen; gefolgt von Mama I Love You mit Kevin Burt am 28.06.2024 und You Can’t Judge A Book By the Cover mit Christone „Kingfish“ Ingram und Rayne Castiglia am 12.07.2024 .

„Während der ‚Blood Brothers‘-Tour im letzten Jahr teilte mir Mike Zito mit, dass es an der Zeit sei, ein weiteres Soloalbum zu machen“ , erklärt Albert Castiglia die Entstehung des neuen Albums. „In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich für diese Aufgabe schlecht vorbereitet war. In den letzten zwei Jahren war ich ständig mit Mike auf Tournee und habe nur sehr wenig geschrieben, so dass ich nicht viel eigenes Material hatte. Meine letzten beiden Studioalben waren recht thematisch. Bei Masterpiece drehte sich das Album um die Entdeckung meiner Tochter. I Got Love wurde durch mein Leben während der Pandemie im Jahr 2020 angetrieben. Was wird der Antrieb für das nächste Album sein? Das hat mich beschäftigt, denn wenn ich die Songs nicht lebe, werden sie nicht funktionieren. Es musste etwas für mich bedeuten. Mike schlug vor, es zu einem Album mit Gästen zu machen, sozusagen mit meinen Freunden. Ich war besorgt, dass meine Freunde keine Zeit haben würden, sich dem Projekt zu widmen. Ich lag falsch, so falsch. Joe Bonamassa, Josh Smith, Kevin Burt, Gary Hoey, Ally Venable, Popa Chubby, Rick Estrin, Kid und Lisa Andersen, Alabama Mike, Jimmy Carpenter, Kingfish Ingram, Danielle Nicole, Monster MikeWelch, Jerry Jemmott, D-Mar Martin, Jon Otis, Jim Pugh und andere sprangen für mich ein. Meine Tochter Rayne hat sogar mitgemacht, das war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. , erklärtdie Entstehung des neuen Albums. „In diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich für diese Aufgabe schlecht vorbereitet war. In den letzten zwei Jahren war ich ständig mitauf Tournee und habe nur sehr wenig geschrieben, so dass ich nicht viel eigenes Material hatte. Meine letzten beiden Studioalben waren recht thematisch. Bei Masterpiece drehte sich das Album um die Entdeckung meiner Tochter. Iwurde durch mein Leben während der Pandemie im Jahr 2020 angetrieben. Was wird der Antrieb für das nächste Album sein? Das hat mich beschäftigt, denn wenn ich die Songs nicht lebe, werden sie nicht funktionieren. Es musste etwas für mich bedeuten. Mike schlug vor, es zu einem Album mit Gästen zu machen, sozusagen mit meinen Freunden. Ich war besorgt, dass meine Freunde keine Zeit haben würden, sich dem Projekt zu widmen. Ich lag falsch, so falsch.undund andere sprangen für mich ein. Meine Tochterhat sogar mitgemacht, das war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.

Plötzlich wurde das Thema klar. Es geht um Freunde und Familie. Es geht um Righteous Souls„. „Ich denke, Righteous Souls ist für meinen Freund Albert Castiglia ein großer künstlerischer Schritt nach vorne“, sagt Gulf Coast Präsident Mike Zito. „Sein Gesang, die Songs und sein Gitarrenspiel sind auf diesem neuen Album sehr gut gelungen. Es ist fantastisch, Albert als Künstler wachsen zu sehen; er ist einzigartig.

Das neue Album ist vollgepackt mit Albert Castiglias typischen Klängen: glühende Gitarrenlicks, gewürzt mit rechtschaffenem, seelenvollem Gesang, der eine kraftvolle Blues-Botschaft vermittelt. Neben einer Reihe von Originalsongs enthält Righteous Souls Castiglias Interpretationen einer Reihe von Coversongs von Willie Dixon, Buddy Guy, Eric Clapton/Rick Danko und zwei von seinem ehemaligen Boss und Mentor, dem verstorbenen, großartigen Junior Wells (Come On In This House und What My Mama Told Me).