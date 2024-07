Emil Bulls: veröffentlichen brandneue Single „Warriors Of Love“

Die renommierte deutsche Rockband Emil Bulls hat eine monumentale neue Single mit dem Titel Warriors Of Love veröffentlicht, die Fans und Unterstützer wohltätiger Zwecke begeistern wird. Der Track wird von der legendären Rocksängerin Doro Pesch gesungen und ist ab sofort auf allen wichtigen Plattformen über Arising Empire zu hören.

Diese neueste Veröffentlichung ist nicht nur ein Meilenstein in der illustren Karriere der Band, sondern dient auch einem besonderen Zweck. Warriors Of Love wurde als offizieller Soundtrack für die beeindruckende Wohltätigkeitsveranstaltung The Ride To Wacken ausgewählt, die von keinem Geringeren als Christoph von Freydorf, dem charismatischen Sänger der Band, durchgeführt wird. Als Beweis für seine Hingabe und Ausdauer wird von Freydorf auf den Komfort eines Tourbusses verzichten und mehr als 1.000 Kilometer von München zum kultigen Wacken Open Air Festival radeln.

Ziel der Reise ist es, eine beträchtliche Summe für die Wacken Foundation zu sammeln, die das Wachstum und die Entwicklung von Hard Rock und Heavy Metal Bands und Künstlern unterstützt. Dieser epische Ritt, gepaart mit den kraftvollen hymnischen Qualitäten von Warriors Of Love, verspricht, die Wirkung der Veranstaltung zu verstärken, die Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken und Fans und Philanthropen gleichermaßen zu inspirieren.

Seht euch das Video zu Warriors Of Love hier an:

Über The Ride To Wacken

Angetrieben von einer ungebrochenen Leidenschaft für das Radfahren und einem unerschütterlichen Engagement für wohltätige Zwecke, geht Christophs Reise über die typische Radtour hinaus.

The Ride To Wacken ist ein Charity-Event, das die Wacken Foundation unterstützt, eine engagierte Organisation, die sich für die Hardrock- und Heavy Metal-Szene einsetzt. Fans und Sponsoren sind eingeladen, einen individuellen Betrag pro Kilometer zu spenden und damit direkt zu den Projekten der Stiftung beizutragen.

Wacken Foundation

Die Wacken Foundation unterstützt als Wegbereiter die Rock- und Metal-Szene und bietet Bands und Künstlern finanzielle Hilfe für verschiedene Initiativen. Ihre Aufgabe ist es, das Genre zu pflegen und zu fördern, um seine Lebendigkeit und Weiterentwicklung zu gewährleisten. Weitere Einblicke in die Arbeit der Wacken Foundation findet ihr auf ihrer offiziellen Website.

Förderer und Support

Christophs außergewöhnliche Reise wird von mehreren angesehenen Sponsoren unterstützt, darunter:

3T, Evoc, SRAM, SQlab, Karisma, Bivo, Spektrum, Ion, Lake, Tatze, Tunap Sports, Distorted People, Gerolsteiner, Radio Bob

Mitmachen und unterstützen

Die Fans sind aufgerufen, sich aktiv an diesem großen Abenteuer zu beteiligen, indem sie Christophs Fortschritte in den sozialen Medien verfolgen.

Für einen durchschlagenden Erfolg! Hier erfahrt ihr, wie ihr euch beteiligen könnt:

Verfolgt die Reise

Bleibt auf dem Laufenden über Christophs unglaubliche Fahrradtour in den sozialen Medien. Feuert ihn an und teilt seine Fortschritte mit euren Freunden!

Fahrt mit

Nehmt an dem Abenteuer teil, indem ihr eure eigene Fahrradtour startet. Markiert Christoph und die Wacken Foundation, um eure Unterstützung zu zeigen und die Nachricht zu verbreiten.

Teilt eure Beiträge

Teilt Beiträge, Geschichten und Updates über The Ride To Wacken, um uns zu helfen, mehr Menschen zu erreichen und mehr Spenden für diese großartige Sache zu sammeln.

Gemeinsam können wir viel bewirken und die Rock- und Metal-Community unterstützen. Lasst uns für eine gute Sache fahren und The Ride To Wacken unvergesslich machen! 🚴‍♂️🤘 #RideToWacken #EMILBULLS

Emil Bulls – Line-Up:

Christoph von Freydorf – Gesang

Stephan Karl – Gitarre

Andy Bock – Gitarre

Pascal Theisen – Bass

Fabian Füss – Schlagzeug

Emil Bulls online:

https://www.instagram.com/emilbullsofficial/

https://www.facebook.com/EmilBullsOfficial/

https://www.emilbulls.de/