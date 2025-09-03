Headbangers Open Air 2026: wer ist der zweite Headliner?

Du hast Bock auf das Headbangers Open Air 2026? Du wolltest schon immer dahin? Dann hätten das Headbangers Open Air und Time For Metal etwas für dich.

Bis zum 19.09. kannst du deinen Tipp abgeben, welcher unbekannte Headliner sich auf dem Ankündigungsplakat befindet. Kleiner Tipp: der gesuchte Headliner wird ein spezielles Set in Brande-Hörnerkirchen auf die Bühne bringen. Du weißt um welche Band es sich handelt? Dann lass deinen Tipp hier (Klick).

Unter allen richtigen Antworten verlosen das Headbangers Open Air und Time For Metal ein Ticket für das Warm-Up am Mittwoch, den 22.07.2026. Hier werden Insult mit den beiden ehemaligen Onslaught-Bandmitgliedern Jase Stallard (Bass) und Steve Grice (Drums) eine Onslaught-Show spielen. Dazu gesellen sich Beast, Ruthless und Turbokill.