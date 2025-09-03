Helstar: haben neue Single „The Devil’s Masquerade“ veröffentlicht

Die texanische Heavy-Metal-Legende Helstar hat ihre neue Single The Devil’s Masquerade veröffentlicht. Der Track markiert ein weiteres eindrucksvolles Kapitel in der umfangreichen Geschichte der Band, die für ihre düstere, brachiale und zum Nachdenken anregende Musik bekannt ist.

Über die Inspiration hinter dem Song verrät Frontmann James Rivera: „Wie der Titelsong, handelt auch The Devil’s Masquerade vom Film Annabel und nicht vom Teufel. In der dritten Zeile des letzten Verses heißt es jedoch: ‚Es ist 3 Uhr morgens, dein Herz beginnt zu rasen.‘ Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass 3 Uhr morgens die wirklich böseste Zeit der Nacht ist, in der der Teufel oder ein böses Wesen am ehesten erscheint – nicht Mitternacht.“

Mit eindringlichen Riffs, unerbittlichen Rhythmen und Riveras unverwechselbarem Gesang zeigt The Devil’s Masquerade Helstar von ihrer intensivsten und kompromisslosesten Seite. Das Video ergänzt die beklemmende Atmosphäre des Songs und bietet eine visuelle Reise, die ebenso kraftvoll ist wie die Musik selbst.

Helstar werden diesen Winter mit ihrer neuen Tournee The Devil’s Masquerade Tour 2025 Europa entfesseln. Bekannt für ihre furiose Mischung aus klassischem Heavy Metal und der Intensität des Thrashs, werden Helstar ihre überwältigende Live-Energie den Fans in Griechenland, Slowenien, Italien, Deutschland, Belgien und Spanien präsentieren.

Angeführt von ihrem legendären Frontmann James Rivera, versprechen Helstar eine unvergessliche Setlist, die ihre gesamte Karriere umfasst und sowohl Fan-Favoriten als auch weniger bekannte Songs enthält. Diese Tournee markiert ein weiteres Kapitel in der unermüdlichen Mission der Band, den wahren Heavy Metal auf den europäischen Bühnen am Leben zu erhalten.

The Devil’s Masquerade Tour 2025:

28.11.2025 Greece, Thessaloniki, Eightball

29.11.2025 Greece, Athens, An Club

30.11.2025 Greece, Agrinio, Metal Union

03.12.2025 Slovenia, Medvode, Klub Jedro

04.12.2025 Italy, Torino, El Barrio

06.12.2025 Germany, Oberhausen, Helvete

07.12.2025 Belgium, Diest, Hell

08.12.2025 Germany, München, Backstage

09.12.2025 Germany, Stuttgart, Schwarzer Keiler

11.12.2025 Spain, Madrid, Sala Silikona

12.12.2025 Spain, Valencia, Sala Zulu

13.12.2025 Spain, Barcelona, Sala Lennon’s

14.12.2025 Spain, Portugalete, Sala Groove

